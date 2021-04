Las palabras de Rocío Flores en 'El programa de Ana Rosa' han generado una nueva reacción. Carlota Corredera ha respondido a la hija de Rocío Carrasco en el inicio del nuevo episodio del documental después de que pidiese a los responsables de la cadena que no se omitiese nada del relato de su madre: "Ojalá lo que se cuenta esta noche ayude a construir un futuro distinto entre las dos y, en cualquier caso y me dirijo a ti Rocío Flores: si quieres ver los fragmentos eliminados, nos tienes a tu disposición para mostrártelos en la más absoluta intimidad".

Carlota Corredera responde a la petición de Rocío Flores sobre emitir la parte eliminada del documental que narra la espeluznante paliza de la hija a su madre #RocíoVerdad8 pic.twitter.com/4wREkrgGzl — ROCÍO, contar la verdad para seguir viva (@rocioseguirviva) 28 de abril de 2021

Esta respuesta llegó después de que la presentadora explicase por qué se había eliminado más de 11 minutos de documental tras ser consensuado por Rocío Carrasco y los responsables del documental: "¿Es necesario contar que las veces que la cabeza de Rocío fue golpeada contra la pared? ¿La descripción detallada de las horas previas a su ingreso en el hospital con múltiples lesiones? Nosotros no y ella tampoco"

Carlota Corredera, a los negacionistas de Rocío Carrasco: "Se empeñan cada día en meterla en un círculo muy perverso"

Por otro lado, Carlota Corredera también lanzó un nuevo y contundente mensaje a los negacionistas de Rocío Carrasco: "Desde que empezamos, se empeñan cada día en meterla en un círculo muy perverso: si no habla es porque tiene algo que esconder, pero si habla, es que lo hace por dinero y si se asegura que no ha pedido dinero, los mismos te dicen que habla por venganza y así hasta el infinito".

"Luego están los del pero: ha sufrido pero… yo la creo pero… es exactamente igual que yo no soy racista pero, yo no soy machista pero… Ese pero, esa palabra tan pequeña que lo cambia todo e invalida lo anterior es el pero de la hipocresía, el que pone en duda a una víctima. Ojalá toda las mujeres maltratadas pudiesen dar su testimonio como lo está haciendo Rocío Carrasco, estaríamos más cerca de acabar con esta lacra. No es no, sin peros", expresó la comunicadora al principio del nuevo episodio del documental de Telecinco.