Olga Moreno también ha estado presente en el episodio 8 de 'Rocío. Contar la verdad para seguir viva'. Rocío Carrasco desenmascaró a la actual esposa de Antonio David Flores contando lo que pasó cuando llegó al hospital de Málaga en el que estaba ingresado su hijo por una neumonía: "Me encontré una escena dantesca, el niño en la cama y una tía igual que yo metida con él, era ella".

Según su testimonio, la actual concursante de 'Supervivientes 2021' se lanzó a besarles a ella y a Fidel, desvelando también que dijo su hijo al verla: “Yo sabía que tú venías, le dice ‘¿Ves Olga como mi madre sí venía que me habíais dicho que mi madre no iba a venir? Yo sabía que tú venías, mami’. Se me saltaron las lágrimas, me dieron ganas de estrujarle la cabeza a alguien”.

Rocío Carrasco: "Cuando llegué al hospital mi hijo me dijo: "Mami, me dijeron que no ibas a venir. Yo sabía que sí. ¿Lo ves, Olga?" #RocíoVerdad8 pic.twitter.com/VSwxQEsMap — ROCÍO, contar la verdad para seguir viva (@rocioseguirviva) 28 de abril de 2021

“La actitud de toda esa familia es maravillosa durante toda nuestra estancia, su mujer esperaba dos segundos para salirse a fumar un cigarro con nosotros ¿eh?”, contó la hija de Rocío Jurado, añadiendo: "Esa que ahora va de madre coraje y dice que no atiendo a los niños, eso es mentira, la actitud en el ‘Sálvame Deluxe’, en ‘Semana’ y en ‘Lecturas’... de frente ni una tiene una cosa ni el otro tiene huevos".