El huevo es un alimento muy recomendado por los nutricionistas por la gran cantidad de nutrientes que posee. Es rico en proteínas y es perfecto para añadir a cualquier dieta. Es un ingrediente que no puede faltar en un estilo de vida saludable y lo mejor es la gran cantidad de opciones que ofrece para prepararlo.

Huevos revueltos, en tortilla, escalfados, a la plancha, cocidos... podrás prepararlos de un montón de formas y añadirlo a la mayoría de tus platos.

Una de las cuestiones más engorrosas de cocinar huevos es quitarles la cáscara cuando los cocemos. No siempre sale con facilidad y seguro que en más de una ocasión te has quedado con restos de cáscara en ese proceso. Pero eso no va a ocurrir más.

Marta Verona, exconcursante de 'MasterChef', ha compartido un trucazo para pelar los huevos cocidos en unos segundos y sin tener que dejarte los dedos. Solo vas a necesitar un tarro con agua.

Introduce el huevo en el tarro con agua, agítalo un par de veces y verás como la cáscara sale sola y tus huevos quedan listos y perfectos para comer.