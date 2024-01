En estas fechas las despensas de la mayoría de los hogares se llenan de todo tipo de dulces navideños. Turrones, polvorones, mazapanes y, aunque todavía es un poco pronto, también hay quien no se resiste a comprar ya un buen roscón de Reyes, el dulce que marca el final de los festejos y que tiene lista de espera en algunos sitios.

Cada vez son más los tipos de roscones que podemos encontrar en pastelerías y supermercados. Algunos incluso en su versión más gourmet como la que ha lanzado el chef Dani García en su sección en los supermercados Carrefour. El chef, que cuenta con 3 estrellas Michelin, ha elaborado uno de los roscones de Reyes más asequibles y grandes de esta Navidad.

El cocinero ha elaborado un roscón de Reyes doble de nata y frutos rojos que está arrasando entre los clientes de la cadena de supermercados. Una versión de estrella Michelin y mucho más económica que la de Dabiz Muñoz. El roscón de Dani García podrás encontrarlo a un precio de 15,89 euros y pesa 600 gramos.

Aún así, la OCU ha hablado y la etiqueta de mejor rosón de venta en supermercados se lo ha llevado el roscón con nata del Lidl, calificado como la mejor opción calidad-precio. Tiene un precio de 10,65 euros/kg del que señala que es un "bollo bien fermentado de buen tamaño, con abundante azúcar perlado y de textura blanda. Buen olor a bollería, abundante presencia de nata de dulzor equilibrada, el bollo es sabroso, se aprecia la mantequilla y un sabor a azahar equilibrado."

El 'rosconut' de Dabiz Muñoz

Dabiz Muñoz ha vuelto a sorprender con sus dulces navideños. El chef cada año lanza un surtido de turrones y roscones que nada tienen que ver con las recetas clásicas que decoran las mesas durante la Navidad.

Si el año pasado nos sorprendía con un roscón de migas de galletas con mantequilla tostada y relleno de chantillí de guayaba y frambuesas, este año, su creación ha superado todos los límites lanzando el 'rosconut', una fusión entre la masa del roscón y donuts. "Está hecho con una masa brioche de roscón super esponjosa, con un glaseado fondant de chocolate rosa, lima, un ligero toque floral de rosas con peta crispy de yogur y una chantilly ligera de chocolate rosa y frambuesas con stracciatella de chocolate negro crujiente", ha descrito el cocinero.

Una novedad que ha recibido un montón de comentarios. Entre esos que apuntaban que se les hacía la boca agua y que estaban deseando probarlo, se han colado un sinfín de quejas de usuarios que acusaban al cocinero de alejarse demasiado de la receta original del roscón de Reyes.

"Se llama rosconut por qué estafa quedaba poco comercial", "Me dicen en el banco que todavía debo 6 letras del roscón del año pasado", "Dabiz si te gusta ese vete y prueba el del Mercadona, vas a flipar", "Será una obra de arte, no lo pongo en duda, pero no es un roscón de reyes, con su agua de azahar, su naranja confitada y su nata" o "Voy a vender mi plaza de garaje a ver si lo puedo comprar", señalaba otro usuario haciendo alusión al precio.

El rosconut está a la venta en 'El Corte Inglés' por un precio de 45 euros.

Esta no ha sido la única novedad que Dabiz Muñoz ha incorporado a su catálogo de productos navideños. Al 'rosconut' suma un nuevo turrón de nueces de macadamia, nubes a la vainilla y toffee de yuzu que tiene un precio de 16, 50 euros.