A las puertas de la Semana Santa, la Guía Repsol ha dado a conocer sus nuevos Soletes, esos locales de carta informal y menú del día, que destacan por su buena relación calidad-precio, y mucho más asequibles que las afamadas Estrellas. De los 300 locales que se incorporan a su cielo gastronómico, 25 se encuentran en Galicia, que ya presume de 210 en total. Son lugares escogidos por "su entorno natural y su trato cercano" en pueblos que "usualmente pasan desapercibidos para el viajero", pero que también ofrecen en los más turísticos aquellos que son "frecuentados por los vecinos", destaca la publicación.

Los inspectores de la Guía Repsol han premiado a ocho establecimientos en Pontevedra y A Coruña, tres en Ourense y seis en Lugo.

-En Pontevedra: “Na Morada Das Parras” (Nigrán), “Mesón Casa Inés” (O Porriño), “O Rizón” (Baiona), “A Centoleira” (Bueu), “Casa Zulema” (Sanxenxo), “Tío Benito” (Ribadumia), “Simoneta&Co” (Mondariz-Balneario) y “Pan de Soutelo” (Forcarei).

-En Ourense: “O Regueiro da Cova” (Verín), “La Galleguita” (O Pereiro de Aguiar) y “A Cova da Xabreira” (Larouco).

-En A Coruña: “Exprés” (Curtis), “A Taberna do Bico” (Camariñas), “O Fontán” (Ponteceso), “Casa Becerra” (Cambre), “Panadería Germán” (Fisterra), “A de Rosa” (A Pobra do Caramiñal), “Casa Celia” (Cambre) y “O Chinto” (Porto do Son).

-En Lugo: “Casa Fanego” (Lugo), “Hotel Piornedo” (Cervantes), “Pizzería Rozas” (Cospeito), “Taberna Sargadelos” (Cervo), “D'Gusta Bakery&Café” (Portomarín) y “Parrillada O Recuncho” (Sarria).

La Guía Repsol cuenta ya con más de 3.000 establecimientos con Soletes repartidos por toda la geografía española.

18 Estrellas Michelin

Galicia logró en la pasada gala de las Estrellas Michelin 18 insignias que se reparten entre 16 restaurantes, ya que dos de ellos presumen de dos. El chef vigués Xosé Torres Cannas se hizo con la doble enseña para su restaurante en Poio, "Pepe Vieira", y es el segundo local gallego en conseguirla, tras Culler de Pau del chef Javier Olleros en O Grove.

Este año se sumaron al olimpo del buen comer dos nuevos establecimientos con una estrella: Ceibe, de Xosé Magalhaes y Lydia Del Olmo, en Ourense, y O Pazo, de Óscar Vidal, en Padrón. Estos se sumaron a los otros 12 que ya atesoraban una Estrella Michelin: Eirado da Leña (Pontevedra), Silabario (Vigo), Maruja Limón (Vigo), Pepe Solla (Poio), Yayo Daporta (Cambados), Nova (Ourense), Miguel González (Pereiro de Aguiar), A Tafona (Santiago), Casa Marcelo (Santiago), Árbore da Veira (A Coruña), As Garzas (Malpica) y Retiro da Costiña (Santa Comba).