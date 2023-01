Itziar Castro ha celebrado que la sociedad esté dejando de "normalizar" las agresiones sexuales, especialmente aquellas que ocurren en ambientes festivos, y ha sostenido que estos episodios forman parte de un problema "social" y no algo concreto del mundo cultural, por lo que apela a un 'Me Too global'.

"Lo importante es que ahora el típico baboso que venía a meterte mano, ya no se considera así y ahora es un agresor", ha comentado, en declaraciones a Europa Press, en relación a la denuncia de la actriz Jedet en los Premios Feroz 2023.

Itziar Castro, que ha presentado este martes en Madrid la tercera edición de 'Anïmales Mixtos', ha elogiado que estos casos se denuncien para así dejar de "normalizar que son cosas que pasan en fiestas debido a ciertas sustancias". "Todos debemos aprender de esto hasta las personas que lo hacen, para que dejen de normalizarlo", ha subrayado.

En este sentido, confía en que tras los casos recientes más sonados de agresiones sexuales en fiestas -el de Dani Alves y Jedet, según menciona- esto sirva como un 'Me Too global' porque afirma que "son situaciones que pasan en cualquier bar o discoteca".

La actriz ha rechazado algunos comentarios que le han llegado en Twitter, tras denunciar que ella también ha vivido casos de acoso, que señalaban que era una cuestión de profesión. "Nos dicen que los actores hacemos y vamos a muchas fiestas y por eso nos pasa. Pero yo he salido con amigas mias y me he pasado toda la noche apartando babosos", ha reconocido.

Estas situaciones, añade Castro, son "habituales", igual que achacar que se debe al alcohol. "Decimos que no pasa nada porque es un pesado, pero ahora debemos ver que no se debe hacer y que no es un pesado", ha insistido. Asimismo, considera que estas situaciones también dependen de cómo ofendan a cada uno.

"A mi también se me han acercado, me han besado y me han hecho bromas, pero yo soy fuerte y grande y he sabido lidiar con ellos. Pero lo importante es cómo te hace sentir eso y si esa actitud te agrede, no se debe permitir", ha sentenciado.