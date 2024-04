En su cuarto largometraje, la cineasta Liliana Torres (Family Tour) añade un nuevo ángulo a la ficción en torno a la maternidad, un territorio muy explorado los últimos años tanto en el cine como en la literatura. Muy explorado y ojalá aún lo sea más. En Mamífera, la directora de ¿Qué hicimos mal? (2024) aborda la decisión de no ser madre a partir de la historia de Lola (Maria Rodríguez Soto), una profesora de arte de 40 años que no quiere tener hijos y se queda embarazada. Torres propone un universo creíble y verosímil (los pisos, las amigas, la ciudad), y hace una apuesta frontal por el realismo (las escenas en el centro médico son excelentes). Esa es una de las principales virtudes de Mamífera, sin duda apoyada en las magníficas interpretaciones de Rodríguez Soto y Enric Auquer (el novio de la protagonista), tremendamente naturales. La otra es la franqueza con la que expone la decisión, las reflexiones y las preguntas de la protagonista.

Mamífera no es una película sobre dudar, sino sobre hacer y hacerse preguntas. Eso es interesante, como lo es la amplitud de un relato que no sólo observa a la protagonista. A partir de los personajes secundarios, la película aborda también otras maternidades y no maternidades y temas como la precariedad, la idea de familia, la paternidad, la conciliación, la preocupación por nuestros mayores y, en el fondo, cómo complican las cosas a partir de los 40.