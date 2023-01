El director de cine Adrián Silvestre ha asegurado este lunes que no está involucrado con ninguna de las dos presuntas agresiones sexuales denunciadas en los Premios Feroz y ha pedido respeto por su derecho al honor pese a que considera que el daño que se le está generado al relacionarle con los hechos "ya está siendo irreparable".

En un hilo en su perfil de Twitter, Silvestre ha lamentado haberse visto "salpicado" por los hechos ocurridos en la fiesta posterior a la gala de los Feroz en los que, señala, Javier Pérez Santana --productor de la película 'Mi vacío y yo', dirigida por Silvestre-- ha sido detenido, aunque ha sido puesto en libertad, como presunto autor de una de las agresiones, en concreto, la denunciada por la actriz Jedet. Además, las autoridades investigan otra presunta agresión sexual a un varón.

"No presencié los hechos por los que Javier Pérez Santana fue detenido. Yo no estuve presente durante el altercado con la actriz, la llegada de la Policía ni la posterior detención. No fue hasta el día siguiente que tuve conocimiento de lo sucedido, a través de la prensa", ha explicado al respecto Silvestre.

Asimismo, ha aseverado que no estuvo "involucrado directa ni indirectamente ni en esta, ni en ninguna otra agresión sexual". "No he sido detenido, denunciado ni investigado", ha precisado el director, para condenar que medios de comunicación le hayan relacionado con los hechos. A ellos, les ha pedido "ser profesionales, mostrando datos rigurosos y contrastados".

Silvestre ha subrayado también que "cualquiera" que conozca su trabajo y trayectoria "sabe lo especialmente sensible" que es con los temas de violencia sexual, que, ha incidido, condena "rotundamente".

En este sentido, ha expresado que espera que la ley esclarezca los hechos denunciados "cuanto antes" y ha reclamado que se respete el derecho de honor hacia su persona. "El daño generado en mi, mi familia y mi carrera ya está siendo irreparable", ha advertido.

Los supuestos hechos ocurrieron entre las 04.00 y las 06.00 horas de este domingo, en el Espacio Ebro de la capital aragonesa, donde se celebraba la fiesta.

Además de Pérez, quien fue detenido y posteriormente puesto en libertad como presunto autor de la agresión a la actriz, fuentes policiales han indicado que hay un segundo varón al que se investiga por otra presunta agresión sexual.

Por su parte, la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE) ha manifestado su "repudia" y ha condenado "rotundamente las agresiones sexuales. "El equipo de seguridad del evento intervino nada más saber del hecho, aislando a los agresores y asistiendo a las víctimas", ha apuntado en un comunicado, en el que ha señalado que se solicitó presencia policial "de forma inmediata".

Una vez se esclarezca lo ocurrido, "los presuntos autores de este hecho lamentable serán vetados de los Premios Feroz y de todas las actividades organizadas por la AICE", ha garantizado la asociación.