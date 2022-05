Drámatica crisis de espectadores de cine: ¿podrá Tom Cruise salvar las salas?

En 2020, aún bajo los efectos del confinamiento, ‘Tenet’ llegaba a las salas para salvar a la tocada y casi hundida industria del cine. En mayo de 2022, ya sin mascarillas obligatorias y con el festival de Cannes rugiendo con el esplendor cinéfilo de antaño, es Tom Cruise con la primera de sus dos grandes producciones rodadas en estos tiempos inclementes a quien se espera como el nuevo salvador de las salas de cine, atenazadas por las secuelas pandémicas y el auge imparable del ‘streaming’. No en balde Cruise es una especie de superhéroe y es este género el que más espectadores lleva a los cines con mucha diferencia.

Cruise es uno de los pocos actores hollywoodienses que pueden seguir reventando las taquillas, y no solo las de los fines de semana. Durante la pandemia y la pospandemia ha gestado dos películas, ‘Top Gun: Maverick’ y la séptima entrega de ‘Misión: Imposible’, que ha vuelto a retrasar su estreno por tercera vez. Ahora no se la espera hasta julio de 2023. Esperemos que, entonces, su estreno no se contemple como otra operación mesiánica para salvar el cine.

Porque la situación es alarmante. La gente ha dejado de asistir a las salas como lo hacía antes del coronavirus. Cierto que los números ya habían descendido antes de la aparición del covid-19, pero desde entonces la caída ha sido en picado y, lo más preocupante, apenas da la asistencia a cines señales de recuperación en un 2022 ya de normalidad. El peor parado es el cine independiente. El de las ‘majors’ se salva, aunque las recaudaciones no sean tan elevadas.

Números gélidos

Los números, gélidos, no engañan. En 2018 se recaudaron en España 585,7 millones de euros (97,7 millones espectadores); de esa cantidad, el cine español se llevó un 17,7%, 103,8 millones. El año siguiente fue el mejor de la pasada década (624,1 millones de euros y 105,1 millones de espectadores), aunque bajaron los números en cuanto al cine español, que se quedó en 94 millones de euros, el 15,1% del total. No comenzó nada mal 2020, pero el 14 de marzo el Gobierno decreto el estado de alarma. Al concluir el año, con posteriores reaperturas y cierres de salas, se habían recaudado 171,1 millones (28,2 millones de espectadores), con 42,7 millones (25%) para el cine español.

Fue la confirmación de la catástrofe, con un 72,6% menos de ingresos en relación con 2019. De los 171 millones, 102 se recaudaron en enero y febrero, antes el confinamiento (en esos primeros meses se superaba la recaudación de 2019 en un 6%). La situación apenas mejoró en 2021: 251,2 millones de recaudación, con 41 millones de espectadores y 41,7 millones (el 16,6%) para los estrenos españoles. Ya con las salas abiertas y algunos hábitos recuperados, la caída de los ingresos entre 2019 y 2021 fue de un escalofriante 60%.

Los 127,5 millones ingresados del 1 de enero al 15 de mayo de 2022 auguran que este año va a ser ligeramente mejor que 2021. Las películas españolas llevan recaudas por el momento 14,3 millones, y en esa cifra juega un papel importante el éxito de ‘Alcarràs’.

Cartera esperanzadora

Para pulsar la situación, contactamos con varios exhibidores y distribuidores. Octavio Alzaola, director de programación de los cines Renoir, cita precisamente el éxito del filme de Carla Simón como lo que, para el cine independiente, sería una película-evento: "Ahora mismo existen este tipo de filmes tanto en el cine comercial, tipo Marvel, como en el independiente". Es optimista con el futuro inminente: "La situación es ahora mala, pero mejorará. Hay en cartera películas híbrido entre comercial e independiente como ‘Elvis’, y una gran cosecha de cine español".

"La gente ahora prefiere escaparse los fines de semana después de todo lo que hemos pasado, pero en septiembre el panorama se normalizará" Octavio Alzaola - Cines Renoir

Alzaola cree que "el listón del espectador para ir al cine está más alto dadas las circunstancias. Y se dan otros factores, como que la gente ahora prefiere escaparse los fines de semana después de todo lo que hemos pasado, pero en septiembre el panorama se normalizará".

Los métodos han cambiado. ‘Doctor Strange en el multiverso de la locura’ arrasó en sus tres primeros días de estreno, pero dos semanas después la recaudación había descendido en un 50%. Esta tónica es general. "Un filme pequeño recauda actualmente más o menos la mitad que en 2019. Entonces podían ser 2.000 euros de media por copia. Ahora, si hace 1.000, no nos quejamos", comenta Lara P. Camiña, una de las fundadoras de BTEAM Pictures. Enrique Costa, fundador de Elastica Films, integrada, como BTEAM, en ADICINE, la asociación de distribuidores independientes, subraya que "se factura el 50% o el 60% menos que en 2019".

"Un filme pequeño recauda actualmente más o menos la mitad que en 2019" Lara P. Camiña - BTEAM Pictures

Ambos tienen claro que producciones caras de autor llegarán a las salas de manera más dificultosa -'Crimes of the future', el último filme de David Cronenberg, presentado hace dos días en Cannes, aún no tiene distribución en España-, y que "será complicado descubrir nuevos directores porque no podemos correr riesgos económicos". Según Costa, "las películas financiadas antes de la pandemia siguen siendo muy caras y los agentes de ventas no bajan los precios porque hubo una gran inversión en ellas. En los próximos años, proyectos tipo 'Annette' van a ser muy difíciles de levantar". Hacen referencia también a los hábitos de consumo: el público más joven, de entre 20 y 30 años, no ha dejado de ir a las salas tanto como el más adulto, seguramente más preocupado por la situación sanitaria. La no obligatoriedad de la mascarilla puede ayudar a la recuperación.

"En los próximos años, proyectos tipo 'Annette' van a ser muy difíciles de levantar" Enrique Costa - Elástica Films

Costa apunta, en cuanto a la competencia del ‘streaming’, que "durante el confinamiento, la mayoría de las ‘majors’ dinamizaron el tema de las plataformas y se saltaron la norma de las ventanas de exhibición para acelerar las ganancias. Los nuevos ejecutivos de los grandes estudios vuelven a defender la idea de que las salas de cine son las que deben generar las ganancias". Algo de esperanza.

Menor exigencia en casa

Porque "una parte del público se ha acostumbrado totalmente al 'streaming'", recuerda Camiña. José Tito, socio fundador de La Aventura Cine -distribuidora de una de esas películas-evento independientes de antes del covid, 'Parásitos'-, apunta una idea muy interesante: "El nivel de exigencia de consumir cine en casa es más bajo que si vas al cine. Esto facilita la labor de los grandes estudios: el producto no debe ser necesariamente tan bueno". Las nuevas formas de consumir cine influyen decididamente en cómo se gestan las películas.

Para Tito, "el presente de las salas es complicado si no conseguimos que vuelva a los cines la gente que consume cine independiente. Si no ocurre de forma rápida, el cine dejará de existir de la manera tradicional de cuatro proyecciones al día durante siete días a la semana. Tal vez el futuro sea, en las ciudades pequeñas, proyecciones tipo cineclub, convertir en algo especial lo que antes era la rutina". "Si no interviene el Estado con más ayudas de las que se dan ahora mismo, el cierre de muchas salas será inevitable".

"Si no interviene el Estado con más ayudas, el cierre de muchas salas será inevitable" José Tito - La Aventura Cine

Tito apunta que en grandes urbes como Madrid y Barcelona no es tan dramático, pero pone el ejemplo de Granada, donde hay 30 pantallas para cine comercial por una sola de cine independiente. "La taquilla para las 'majors' no ha bajado en la misma proporción que para los independientes, y su apuesta es clara por el 'streaming', que proporciona ingresos asegurados". Sin pandemia o con pandemia, la gran maquinaria lo devora todo.