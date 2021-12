Actos

Living Dinosaurs

Exposición interactiva compuesta por 30 réplicas de dinosaurios animatrónicos en la que los asistentes podrán viajar al pasado para descubrir cómo eran, cómo vivían y cómo se movían estos gigantes prehistóricos.

Carpa Avenida de Castelao (recinto de fiestas) con pases a las 11.00, 17.00, 18.00 y 19.00 horas. Entradas a 8-10 euros (gratis para menores de 2 años).

Exposiciones

“Belén monumental”

Con más de 200 figuras de los talleres de Olot con un diseño que une los elementos y personajes tradicionales con escenografías locales como el olivo, el mercado de O Berbés, la villa romana de Toralla, el puente romano de Castrelos o los ríos Lagares y Eifonso.

Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de 11.00 a 21.30 horas.

Música

Mayumaná

La formación israelí presenta “Currents”, un espectáculo que reúne lo mejor de su trayectoria junto a números de nueva creación en los que combinan la danza, la percusión, los efectos electrónicos y de iluminación y la imagen multimedia.

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13) a las 18.00 y 21.00 horas. Entradas desde 21,60 euros.

X Concurso de Corda Cidade de Vigo

Última jornada del certamen organizado por la Asociación Galega de Instrumentos de Corda, hoy con las finales de violín C y D, viola C y chelo C por la mañana y con la gala de entrega de premios y concierto de los ganadores, por la tarde.

Conservatorio Superior de Música de Vigo (O Castro), de 9.00 a 13.30 y a las 18.30 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Teatro

I Gala Internacional de Magia

Grandes figuras como Juan Tamariz, Dani Daortiz, Mag Lari, Dabia Díaz o Anthony Blake estarán en el evento.

Teatro Salesianos (Rúa Venezuela, 3) a las 20.00 horas. Entradas a 14 euros.

“Contando números, cantando cores”

Espectáculo infantil con cuentos y canciones a cargo de Pablo Díaz sobre el respeto y la igualdad.

Museo do Mar de Galicia (Avenida Atlántida, 160) a las 12.00 horas. Entrada gratuita con reserva previa.

As Lerchas

Nueva actuación de la VIII Mostra da Oralidade Por Boca de Muller, en la programación organizada por el 50º aniversario del Teleclub CCAR de Valladares.

CVC Valladares (Camiño do Pedregal, 6) a las 18.30 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

El Circo de Nadal enciende la ilusión

Números de equilibrismo, bicicleta acrobática, funambulismo, magia, malabares y un montón de sorpresas conforman el gran espectáculo del Circo de Nadal que sale a la pista en la carpa ubicada en la Avenida de Castelao. Las entradas se pueden comprar desde los 7 euros.