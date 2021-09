Enmarcada no II Festival Comediártiko da sala Ártika de Vigo. Chegan as próximas badaladas de fin de ano. Atopámonos ante un espello no que mirarse, cuestionarse, quererse… Dúas actrices en escena, dúas mulleres nas que reflectirse a través das súas fraquezas e virtudes. Un mosaico de complicidades a través do tempo… e algún que outro conflito tamén.

Unha historia de autosuperación e empoderamento feminino. Un espectáculo sorprendente e honesto en clave cómica - subversiva, no que o espectador terá tamén ocasión de observarse e viaxar con elas na procura duns soños tan anhelados como a última oliva que queda no prato.

Xoves 16 de setembro ás 20:00h

Venres 17 de setembro ás 20:00h

Sala Ártika

+ 18 anos

80 min.