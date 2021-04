El fin de semana llegará cargado de espectáculos para todos los públicos dentro de la programación de VigoCultura 2021, la Sala Ártika, y también el Festival TerraCeo en Vigo 2021... Danza, teatro, concierto... la oferta será variada.

A continuación podrás ver toda la oferta de espectáculos que se celebrarán durante este fin de semana en Vigo. Precios, horarios, días y vídeos de algunos espectáculos que se representarán el fin de semana en Vigo.

O corpo e a terra estreitan os seus lazos nun espectáculo de danza e música que nos transporta á dura beleza dos labores do campo. A muller no centro desta conexión telúrica; día e noite, xornada tras xornada repetida nunha sucesión inesgotable de estacións. O sol e a choiva, o vento xeado, crúas paisaxes de intemperie habitadas unicamente por unha coreografía humana de apeiros de labranza, de corpos que cargan e arrastran, que danzan entre os sulcos arados na terra. Pero Leira é tamén a sinxela alegría do traballo feito coas mans, coa valentía do corpo a corpo. A celebración dunha Galicia intemporal e máxica.

¿Cuándo?: viernes 30 de abril y sábado 1 de mayo de 2021

viernes 30 de abril y sábado 1 de mayo de 2021 ¿Dónde?: Auditorio Municipal del Concello de Vigo (Praza do Rei, 1)

Auditorio Municipal del Concello de Vigo (Praza do Rei, 1) Horario: 20.00 horas

20.00 horas Edad: Público Adulto

Público Adulto Idioma: Castellano

Castellano Duración: 60 minutos

60 minutos Precio: 8 euros (consulta dónde comprar las entradas en este enlace)

Como mestres dunha cerimonia, tres intérpretes convidan ao público a atoparse cos momentos vitais de Miguel Hernández: infancia, adolescencia, primeiros amores, chegada a Madrid, emoción ante a creación, República, guerra, prisión. Os versos de Miguel Hernández e unha representativa banda sonora compoñen a dramaturxia de A. Iglesias, que mostra o percorrido vital dunha xeración de novos artistas nunha época de ansiosas transformacións. Os intérpretes danzan, soñan, sofren, rin, loitan, namóranse…, creando coa súa voz e movemento unha coreografía de emocións en estreita relación co público

¿Cuándo?: Sábado 30 de abril, sábado 1 y domingo 2 de mayo de 2021

Sábado 30 de abril, sábado 1 y domingo 2 de mayo de 2021 ¿Dónde?: Sala Ártika (avenida de Beiramar, 113)

Sala Ártika (avenida de Beiramar, 113) Horario: A las 20.00 horas

A las 20.00 horas Edad: + 14 años

+ 14 años Duración: 65 minutos

65 minutos Precio: Desde 10 euros (puedes comprar las entradas aquí)

Contos Dakí é un ciclo no que visitan a biblioteca algúns dos contadores e contadoras de máis renome do panorama galego e internacional para deleitarnos cos seus contos rescatados da tradición oral, pero tamén da cotianidade que nos rodea. Son historias cheas de humor e retranca que de seguro non han deixar indiferentes a todas aquelas persoas que teñan o pracer de escoitalas. Nesta ocasión visítanos o contador Celso Fdez Sanmartin.

¿Cuándo?: viernes 30 de abril de 2021

viernes 30 de abril de 2021 ¿Dónde?: Biblioteca Xosé Neira Vilas (Martínez Garrido, 21)

Biblioteca Xosé Neira Vilas (Martínez Garrido, 21) Horario: 19.30 horas

19.30 horas Edad: Adultos

Adultos Idioma: Gallego

Gallego Duración: 60 minutos

60 minutos Precio: Gratis. Inscripción obligatoria a través del correo electrónico bpneiravilas@vigo.org o a través del teléfono 986 26 77 59

Arranca el Festival TerraCeo 2021 en Vigo

El sábado será el primer concierto del Festival TerraCeo en Vigo 2021. El grupo Taburete inaugura esta edición, sin embargo las entradas se agotaron ya hace varios días. Si quieres conocer el resto de conciertos y espectáculos programados para los próximas semanas, puedes acceder a través del enlace bajo estas líneas.