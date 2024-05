La Plataforma alerta de los daños del parque eólico en una península de sólo 7 km de ancho

Los gobiernos de Cangas y de Moaña volvieron a reunir a los colectivos vecinales, comuneros y traídas de aguas en sus respectivos concellos para perfilar con la Plataforma “Eólicos do Morrazo Non” la campaña contra la instalación del nuevo parque eólico de 15 molinos entre Moaña, Marín y Vilaboa, que está tramitando la empresa Arena Power, con parques en Andalucía y sede en Madrid. La solicitud está, por el momento, en fase de tramitación previa en la Consellería de Industria.

En Cangas, Xosé Ramón Millán y Manolo Soaxe, directivos de la Mancomunidade de Montes do Morrazo y en representación de la Plataforma, junto a la alcaldesa, Araceli Gestido, trasladaron información sobre los parques y sus efectos, beneficios y perjuicios, con la conclusión general de que una instalación como la prevista, con 15 aerogeneradores de 180 metros de altura (105 de fuste y 75 de aspas) “nunha península de 7 quilómetros de ancho, perxudicaría a todas as persoas do Morrazo”. El proyecto incluye 2 molinos en San Martiño de Moaña; 7, 1 subestación y 1 torre de medición en Domaio; 2 molinos en Santo Tomé de Piñeiro en Marín; 2 molinos, 1 subestación y 1 torre de medición en San Adrián de Cobres en Vilaboa y 2 molinos en Santa Cristina en Vilaboa.

Desde la Plataforma aseguran que los daños más graves se producirían en la construcción del parque con voladuras para dinamitar el terreno granítico para las zapatas de los molinos, de 25 metros de ancho; y para al apertura o ensanche de nuevas pistas forestales, de un mínimo de 6 metros de ancho, para que los camiones puedan trasladar al alto de los montes las aspas. Prevén que esto impacte en la capa freática dañando cauces de ríos, manantiales, acuíferos y los depósitos de las traídas de aguas municipales y vecinales que abastecen a los cinco concellos de O Morrazo. También señalan que afectaría a la flora y fauna y la emisión de ondas electromagnéticas por la turbina, sombra y ruidos “poderían danar a saúde humana (trastornos do sistema nervioso, insomnio ou depresión)” como también interrupciones en internet, teléfono o televisión. Estiman que las fincas y viviendas perderían un valor del 40%. y habría expropiaciones.

En cuanto a los beneficios, señalan que en el País Vasco, el 20% de los beneficios se destinan a uso público del gobierno propio, concellos y propietarios de terrenos afectados, pero en Galicia con un negocio eólico que genera 1.300 millones de euros al año, “só quedan 30 millóns”. Explican que el coste de un parque eólico tipo es de 142 millones, facturaría 54 millones al año de beneficios (227.742 euros/turbina/año): “En menos de tres anos quedaría amortizado e logo os beneficios serían íntegros para a empresa”. La Plataforma destaca que no existen beneficios sociales en términos de empleo, alquileres, reducción del recibo eléctrico, ni industrialización en la comarca, ni nuevos ingresos para las arcas municipales.

La Plataforma entiende que el viento es un bien de todos que debe ser controlado y explotado por la administración pública y los gobiernos deben facilitar el autoconsumo en los hogares con placas solares y que las comunidades energéticas se puedan poner en marcha.

En Moaña, la reunión fue de la alcadesa, Leticia Santos,con las comunidades de montes de Moaña, Meira, Domaio, asociaciones vecinales Monte Faro y Novameira y traídas vecinales de Domaio, Meira, A Fraga y Broullón a las que se sumaron colectivos de A Fraga y Broullón. Se tomó la decisión de realizar al menos tres asambleas de la Plataforma en la Tioura, en Meira y en Domaio y editar un folleto informativo. El Concello trata hoy en el pleno la moción conjunta de la Plataforma contra este nuevo parque eólico, que ya se aprobó en Vilaboa y que el viernes se lleva al pleno de Cangas y el lunes al de Bueu, pendiente de fecha en Marín.

