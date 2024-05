Alternativa avisa al tripartito de que solo apoyará medidas consensuadas para la infraestructura sanitaria en Cangas

“Levamos un ano de goberno do tripartito e cun problema para a veciñanza de Cangas de primeira orde, como é o das infraestruturas sanitarias, sen resolver”, critica Alternativa dos Veciños (AV), la formación que lidera la exalcaldesa Victoria Portas. “Aínda que din que están traballando na solución, soamente vemos como van esquivando tratar o tema con seriedade”, añade, y recuerda que desde noviembre hay en el Concello una propuesta de cesión de 11.000 m2 de terreno para dotación sanitaria y sin coste económico para las arcas municipales, que ellos respaldan y que piden que el Gobierno local abandere y busque consensos, aunque lamenta que no sea así.

Explican que Portas trasladó la situación a la junta de portavoces y “deixamos en mans do goberno que, ao coñecer que ten os votos suficientes para comezar co traballo para poder poñer a disposición da Xunta os terreos da Infraestrutura Sanitaria –AV evita referirse a un CIS o un CAR–, realice a proposta ao Pleno”. Seis meses después, “atopámonos que non se leva a proposta a Pleno como proposición do Goberno ou da Alcaldía, senón como unha moción por parte dun grupo político que forma parte do goberno”, en referencia al PSOE, “o que nos demostra que nin eles se poñen de acordo en avanzar no tema máis serio que temos enriba da mesa”.

Advierte AV que los “efectos reais” de una moción son escasos o nulos, y aunque sea aprobada por unanimidad “quedará nun caixón outros tantos anos”, al contrario que si se aplica la otra fórmula para modificar las normas subsidiarais para lograr los terrenos. “Non vai ser Alternativa a que paralice a adquisición dos terreos, pero non vamos a seguir permitindo o engano á veciñanza e que membros deste goberno intenten quitar rédito político no tema sanitario, cando está nas súas mans avanzar e conseguir o que a veciñanza demanda”.

Adelanta que AV “apoiará unha proposta seria, clara e real que presente todo o Goberno tripartito e demostre a implicación” de sus tres partidos en llevar a cabo dicho trámite, y lo insta a realizar, “en tempo e prazo, a enmenda necesaria a súa proposta para poder tratala con seriedade na comisión informativa e así dar pasos reais nunha tramitación que xa se presume longa e farragosa”.

