Vilaboa anuncia acciones legales contra el parque eólico y Cangas convoca una asamblea

El proyecto de parque eólico en O Morrazo que se encuentra todavía en su fase inicial está desatando una tormenta política en la comarca, con continuas manifestaciones públicas de rechazo por parte de distintos actores. Ayer fue el gobierno local de Vilaboa, del PSOE, el que anunció que promoverá acciones legales y judiciales contra la instalación “de este o de cualquier otro parque eólico” en O Morrazo. El ejecutivo local hace propia la moción de la Plataforma Eólicos Non y planteará al pleno una postura unánime de todos los grupos contra el proyecto de las empresas del Grupo Arena Power.

El gobierno que lidera César Poza instará a la Xunta de Galicia a suprimir el “Área de Desenvolvemento Eólico do Morrazo” del Plan Eólico de Galicia para que no haya más proyectos de este tipo en un futuro. Promete, como ya hizo Moaña, volcarse en la emisión de informes y presentación de alegaciones en el próximo periodo de exposición pública del proyecto, que todavía no se sabe cuándo comenzará.

Vilaboa llama a una charla el próximo martes en la Casa de Cultura de Riomaior, a las 20.30 horas, en donde el concejal de Medio Ambiente, Francisco Costa, defenderá que los 15 aerogeneradores, dos subestaciones, dos torres de observación y líneas de evacuación eléctrica en la comarca se convertirían en un “macroparque” que “solo en la fase de construcción, con voladuras para dinamitar el terreno granítico y la apertura y ensanche de caminos y nuevas pistas forestales, impactaría directamente en los ríos, manantiales, acuíferos y afectaría a los numerosos depósitos de traídas de agua vecinales y municipales” de los concellos afectados. En Vilaboa está previsto que se levanten cuatro aerogeneradores: Dos de ellos en Santa Cristina y otros tantos en San Adrián.

El plan que estudia la Xunta contempla 15 aerogeneradores de más de 100 metros

La Plataforma Eólicos Non, que integran grupos ecologistas y las comunidades de montes de O Morrazo, convocan a una asamblea informativa el martes 28 a las 20.00 horas en el salón de plenos del Concello de Cangas. El acto cuenta con el respaldo del ejecutivo local cangués.

Los comuneros habrían trasladado a la empresa promotora, en una reunión el 13 de septiembre, su oposición frontal a la instalación de turbinas de este tipo en los montes de su propiedad.

