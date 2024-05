La jueza acusa hasta a 7 personas por las dos reyertas multitudinarias del 6 de marzo en Cangas

La madrugada del sábado 5 al domingo 6 de marzo de 2022 quedará en el recuerdo de la movida nocturna de Cangas. Fue un reguero de reyertas, donde la violencia se apoderó de las calles Redondela, Ferrol, Marín y llegó hasta el Centro de Salud de Cangas. Hubo partes de lesiones hospitalarios y violencia contra mujeres, según se desprende del auto del Juzgado de Instrucción Número 3 de Cangas que da por concluidas la diligencias previas abiertas en su momento para continuar con el procedimiento por los trámites del procedimiento abreviado. Son siete los acusados de ser autores o coautores de un delito de lesiones. El parte de lesiones habla de heridas inciso contusas en varias partes y en uno de ellos fractura facial compleja que requirió un tratamiento médico quirúrgico continuado.

Las iniciales de los siete investigados responde a las iniciales de J.J.C.O. , I.S.S., X.V.E., I.R.E., E.R.A., J.B.G. y R.P.Q. Todo fue fruto de varias espectaculares reyertas que tuvieron lugar la mencionada madrugada en las calles de la movida de Cangas. Según el auto de la jueza, alrededor de las 00.03 horas R.P.Q (1966) se encontraba en compañía de su amigo L.M.A.G. cuando a la altura de una hamburguesería se encontraron al joven I.S.S., con el que había tenido un pequeño incidente previamente. Tras un intercambio breve entre R.P.Q. y el joven ése último, sin mediar provocación previa de ningún tipo, agarró fuertemente a R.P.Q. agrediéndole con varios puñetazos en la zona de la cara. Tras este incidente, los dos amigos se retiran a casa para asearse para volver a salir. Sobre las 06.00 horas se encontraban en las inmediaciones de una discoteca cuando se cruzaron de nuevo con el mencionado joven y J.J.C.O, que supuestamente golpeó con fuerza en la cabeza de L.M.A.G., golpeándole patadas en la cabeza cuando se encontraba tendido en el suelo, mientras otro joven que no estaba participando en la pelea recibió en la cabeza un golpe con un objeto de cristal. En un determinado momento intervino también J.B.G que se dirigió hacia J.J.C.O. y le estampó una botella de cristal contra la cabeza. Ese hecho incrementó los ánimos El agredido corrió detrás del agresor y, tras alcanzarle, le agarró de la cabeza y se la estampó contra una puerta, consiguiendo tirarle al suelo y dejándolo medio aturdido. Una vez en el suelo, tanto J.J.C.O como X.V.E. continuaron agrediendo al J.B.G con diversas patadas.

Esta misma madrugada tuvo lugar otra reyerta protagonizada también por el joven grupo de agresores frente a tres chicos de edades semejantes pero que no conocían de nada, según reza el auto. Fue también junto a una discoteca de la zona de la movida. Allí se encontraba A.F.R.(1993) con otros amigos cuando se acercó el anterior grupo. En el exterior de local comenzaron a agredirle. Lo tiraron al suelo donde siguieron pegándole hasta que otro individuo salió en su ayuda. Los amigos del agredido aparecieron y cargaron con él hasta el Centro de Salud de Cangas. Fuero interceptados otra vez por los agresores y volvieron a pegarle. I.R.E llevaba un pasmontañas y tenía un tatuaje en el antebrazo izquierdo. El agredido tuvo que ser derivado a un hospital de Vigo.

El citado fin de semana finalizaba el entroido. En ese momento transcendió que los indentificados por la Policía Local eran muy jóvenes, que dos de ellos eran vecinos de Moaña, uno de Cangas y otro tiene su origen en Madrid.

Los partes médicos y los informes forenses hablan de peleas brutales y trastornos por drogas

Las conclusiones se desprenden de la manifestaciones concordantes entre los distintos testigos y perjudicados que manifestaron durante la tramitación de la presente instrucción. Los dos amigos a los inicialmente pegaron identificaron respectivamente a sus agresores. En el mismo sentido se manifestó uno de los socios de la discoteca frente a la que sucedieron los hechos. En cuanto al agredido que acabó en un hospital de Vigo, el agredido identificó a sus tres agresores sin ningún género de duda y ofreció una descripción detalladas su aspecto físico, de manera concordante a lo explicado por una testigo. Fue ella la que explicó con mayor detenimiento y precisión lo ocurrido. “En particular, son numerosos y unánimes los testimonios de la participación de J.J.C.O (2001. En todos los incidentes anteriormente relatados, con la excepción de la agresión a R.P.Q., protagonizada exclusivamente por I.S.S (2001). Finalmente, indicar que los documentos gráficos y videográficos unidos a las actuaciones vienen a corroborar la participación de los agresores en las agresiones ocurridos la noche del 5 al 6 de marzo de 2022, siendo posible apreciar su presencia entre el tumulto”. Los partes médicos de los agresores y agredidos ponen de manifiesto las brutales peleas que se llevaron a cabo esa madrugada: la de las 00.30 horas y las de las 00.6 horas. También en el informe forense se indica que uno de los agresores e investigado padece un trastorno por consumo de sustancias iniciado en la adolescencia, así como diagnósticos comórbidos, como trastorno mental no especificado, además de otros.