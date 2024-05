Moaña es el concello con más espacio electoral con 17 locales, 5 paneles y 1.108 farolas

Con las Elecciones Europeas del 9 de junio, volverán las pancartas, la cartelería de los partidos en las farolas y los actos de los candidatos en locales públicos. El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicada ayer los locales establecidos por los Concellos para los actos de campaña y lugares para la propaganda electoral en donde Moaña coge delantera con respecto a los otros concellos de la comarca como Cangas y Bueu, en cuanto a número de puntos autorizados.

Moaña figtura con 17 locales para actos electorales, cinco paneles para la colocación de carteles y 1.108 farolas de 14 calles para colgar pancartas y banderolas. En Cangas, por contra, hay 12 locales para actos electorales, dos paneles y rebaja el número de farolas a 259 en 12 calles. Bueu reduce aún más estos espacios a 7 locales, aunque aumenta a 6 los paneles para la pegada de propaganda electoral y sólo permite banderolas en cuatro calles.

Los locales en donde podrá haber actos electorales en Moaña son la planta alta de la plaza de abastos, centro sociocultural de Domaio, centro cultural de Berducedo, centro Daniel Castelao de Quintela, el centro cultural José María Castroviejo de Tirán, multiusos de Ameixoada, casa de cultura de San Martiño, centro cultural Ramón Cabanillas del Real, clubes de jubilados de Domaio y del Carmen, multiusos de Meira, paseos de la playa de Seara, Domaio, Meira y de A Xunqueira y plazas del Concello y 25 de Xullo.

Los cinco paneles, de 12 metros cuadrados cada uno,se ubicarán en el paseo de Samertolaméu, Domaio, Cerradiña, paseo marítimo de Moaña y de O Con. En cuanto a las farolas, los partidos se repartirán 74 en Concepción Arenal, 50 en Ramón Cabanillas, 100 en O Real, 156 en la avenida da Xunqueira-Isamil, 68 entre Porta do Cego-Ameixoada; 70 entre Pontes y Rodeira, 60, del Pontillón a Paradela; otras 60 en la carretera de Meira-A Fraga; 120, de Portal do Almacén al mirador do Fraga; 50 en el paseo de Samertolaméu, 70 en el Rosal-rúa Rosalía de Castro, 60 en Sisalde a Piñeiro y 70 en O Con.

En Cangas, los locales electorales son los colegios CEIP de Aldán, O Hío, Coiro, Darbo y de Cangas, la casa de cultura, la salad e exposiciones del auditorio, Casa do Mar de Aldán, Escola Vella do Hío, local de ensayo de Cimadevila y las bibliotecas de Coiro y de Darbo. Habrá los dos paneles habituales, de 50 metros de largo, en la pared de la plaza de abastos y en la avenida 25 de Xullo. En cuanto a las calles, se autorizan 30 postes y farolas en la carretera de Bueu a Cangas, 20 en la avenida de A Coruña, 33 en la avenida de Vigo, 17 en la de Bueu, 22 en al avenida de Ourense, 8 en lade Lugo, 17 en la avenida Castroviejo, 10 en la de Montero Ríos, 30 en la carretera a Aldán hasta O Gatañal; 50 en la carretera de Espíritu Santo hasta Trigás; 10 desde el cruce de O Hío hasta el de Vilariño y 12 desde el muelle de Aldán al cruce de la PO-550.

En Bueu hay locales eledctorales, pero sólo viernes, sábado y domingo, en la Casa do Pobo de Beluso, antiguas escuelas de Cabalo y Sanamedio, colegio A Torre, Centro sociocultural de Cela, Centro Social do Mar y Casa Aldea de Meiro. Los paneles, dos en cada ubicación con 2,44 x 1,22 metros cada uno, están en el parque Ramal dos Galios, Praza do Concelo y rúa Nova de Arriba en Beluso.

