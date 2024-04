A Voz da Sanidade avisa que no permitirá que el centro de salud cierre por las tardes en verano

Aunque no hay ningún anuncio oficial sobre el cierre del centro de salud de Cangas por las tardes durante el verano, desde A Voz da Sanidade ya advierten que el Sergas (Servizo Galego de Saúde) puede estar barajando esa opción para los meses de julio y agosto que obedecería a una reorganización del servicio para hacer frente al período vacacional. Y también que el colectivo que defiende los intereses de los pacientes se opone rotundamente a esa medida y “valorará acciones de protesta” si se produce. Lo anunció ayer su presidenta, Carmen Nores, durante la concentración que se celebra cada martes frente a las instalaciones sanitarias, aunque matizó que cualquier posible movilización queda a expensas de la reunión que prevé mantener con el jefe de servicio en Cangas, José Gestido Santomé, antes de que termine abril, para conocer sus previsiones.

“Van falalo cos profesionais e entendemos que teñen dereito a descansos e vacacións, pero as persoas tamén enferman no verán e nós temos que defender os dereitos dos pacientes”, explicó “Chicha” Nores a las alrededor de medio centenar de personas que participaron en la concentración de ayer, entre ellas la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, y las concejalas Iria Malvido, Antón Iglesias y Xiana Abal. Abundó la presidenta de A Voz da Sanidade en que en verano la población de Cangas y de los demás municipios de O Morrazo se multiplica por la llegada masiva de visitantes y que el centro de salud debe mantener los recursos habituales de mañana y tarde para no saturar el servicio de urgencias.

“As persoas tamén enferman no verán e nós defendemos aos pacientes”

Otros usuarios de las instalaciones canguesas recuerdan que el cierre en horario de tarde durante el verano, excepto para las urgencias, ya se puso sobre la mesa en años anteriores e incluso en 2021 llegó a convocarse una manifestación para evitarlo, lo que hizo recular al Sergas. La intención era que los facultativos médicos, de enfermería y personal que trabajaban en sesión de tarde se trasladarían a la mañana durante dos meses y medio, desde el 1 de julio hasta mediados de septiembre, que obedecería a una reorganización del servicio para hacer frente al período vacacional. Entienden los pacientes que no pueden seguir mermando los servicios de la sanidad pública y además causaría problemas de conciliación familiar y laboral, pues muchas de las personas que eligen el turno de tarde lo hacen porque no tienen otro horario disponible o posibilidad de acompañar a familiares y allegados.

Servicios necesarios

Al margen de especulaciones sobre el cierre estival, desde A Voz da Sanidade insisten en que hay varios problemas que siguen sin resolver, como la necesidad de reducir los tiempos de espera para una consulta en atención primaria, que llega a las tres semanas, de cubrir todas las bajas de personal por vacaciones o libranzas, de recuperar las consultas de pediatría por las tardes o de dotar a la comarca de una tercera ambulancia, que se hace aún más necesaria en verano porque la población crece y también suele crecer la siniestralidad.

A Voz da Sanidade también pide que se hagan las obras necesarias en el centro de salud de Cangas y no se aplacen o se descarten por la previsión de unas instalaciones sanitarias en A Rúa que pueden ir para largo. Asimismo, piden al nuevo conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y al gerente del Área Sanitaria de Vigo, Javier Puente, que hagan “xestos” hacia una “nova política sanitaria” en favor de los pacientes. La concentración de ayer concluyó con consignas como “Pediatría todo o día!” , “Non ao peche de servizos no verán!” o “Rueda, escoita, Cangas está en loita!”.

