Xosé Luís Mosquera e Lois Pérez, novos Premios Johan Carballeira

Os Premios Johan Carballeira de Bueu xa teñen novos gañadores: Xosé Luís Mosquera no certame poético e Lois Pérez Díaz na categoría de xornalismo. Os xurados reuníronse esta semana e a entrega dos galardóns está prevista para o longo do mes de maio, co gallo dos actos do Día das Letras Galegas.

O premio de poesía contaba con 55 poemarios participantes e o xurado estaba composto polo gañador da edición do ano pasado, Manuel López; a poeta e crítica literaria Oriana Méndez; e polo profesor da Facultade de Filoloxía e Tradución da Universidade de Vigo e escritor Xosé Henrique Costas. O texto premiado e “Trece maneiras de mirar un almanaque” de Xosé Luís Mosquera e os integrantes do xurado destacaron a súa “madurez literaria e contemporaneidade, que se amosa coa fluída integración de múltiples rexistros textuais e culturais no propio devir do poemario”. Nese fallo tamén se fai mención a que se trata dunha “proposta poética que destaca por combinar con habelencia múltiples rexistros dende o culto ao popular, con imaxes inesperadas e fragmentos de maior narratividade”. A conclusión final do xurado desta nova edición do Premio Johan Carballeira de Poesía e que “Trece maneiras de mirar un almanaque” vén a ser un “resultado exitoso que contribúe a consolidar o panorama poético das nosas Letras”.

O gañador, Xosé Luís Mosquera Camba, é natural de Guísamo (A Coruña) e exerce como profesor de Secundaria desde 1990. 1990. Xa ten publicado varios libros que foron premiados nalgúns dos certames pooéticos más importantes de Galicia, como “Nadja c'est moi”, que recibiu o X Premio Concello de Carral; “Amebas”, cun accésit do XXVII Premio Esquío de Poesía; “Das árbores tropicais e do amor”, XX Premio Concello de Carral; “A traxedia da arquitectura”, IV Premio Xosé María Díaz Castro; ou “Parhelio”, XX Premio Fiz Vergara Vilariño.

A reunión do xurado de xornalismo, no Concello de Bueu. / T.G.

No tocante ao Premio Johan Carballeira de Xornalismo o xurado decantouse por “Eloxio do apenovismo”, de Lois Pérez Díaz e que orixinalmente foi publicado na revista “Luzes”. Trátase dunha reportaxe na que se aborda a interrelación entre a cultura e a construción da autoestrada AP-9. Neste caso destácase a “orixinalidade á hora de abordar unha temática árida como as infraestruturas e capta a atención do lector/a dende o primeiro momento, facendo atractiva este tipo de información”. O xurado estaba composto polo presidente da Asociación Amigos de Johan Carballeira, Manuel García Mosteiro; o gañador da edición do ano pasado, Héctor Pena de Nós Diario; e a xornalista de FARO DE VIGO Carolina Sertal. No seu ditame abundan en que a reportaxe supón un “interesante percorrido de Norte a Sur que fai o autor recollendo espazos e momentos históricos moi ben imputados co trazado da AP-9”.

Lois Pérez Díaz é mestre, contador de historias, poeta, escritor e guionista e ten publicado diversas obras de literatura e poesía infantil. Con “A gruta da torre” gañou o V Premio Agustín Fernández Paz de Narrativa Infantil e Xuvenil pola Igualdade e con "A tribo do mar” o XVI Premio Raíña Lupa de Literatura Infantil e Xuvenil.