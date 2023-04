“O poemario é unha reflexión sobre o poder e as súas derivas”

Manuel López Rodríguez é un dos autores galegos máis premiados dos últimos anos. A esa longa lista de recoñecementos hai que unirlle agora o Premio Johan Carballeira de Poesía, que se vén de fallar esta semana con “831-Urb”. Trátase dun poemario conceptual e inovador, no que o poeta de Noia reflexiona acerca do exercizo do poder.

–Que supón para vostede este Premio Johan Carballeira de Poesía, un dos que conta con maior traxectoria en Galicia?

–Sempre é motivo de ledicia recibir un premio. O Premio Johán Carballeira é un dos grandes. Escribir poesía é unha cousa realmente difícil así que para min supón o recoñecemento a todo este traballo, algo de agradecer.

–No seu curriculum conta xa cun bo feixe de premios. Este de Bueu ten algo de especial?

–Ten, claro. Gañar o Johán Carballeira significa gañar o certame onde se homenaxea a figura de Johán Carballeira e este home é un home importante na historia do noso país. Non esquezamos que foi fusilado pola súa condición de galeguista. Vaia a miña máis sentida homenaxe a todos os que loitaron contra a barbarie e pola liberdade.

–O xurado fala no seu fallo dunha poesía híbrida e metamórfica. Como é esa escrita que tentou plasmar en “831-Urb”?

–Coido que é a primeira vez que un xurado acerta ao cento por cen na valoración dun libro meu. Considero que o definen perfectamente. E é certo; gusto de traballar a forma. Para min a forma é moito máis importante que calquera mensaxe. O envase sempre está por enriba do contido pois é estética, arte o que facemos; arte coas palabras neste caso.

–Hai un intento de innovar, de explorar novas formas de escribir ou de levar ao lector a novos territorios?

–Sempre. Non hai outro xeito para min de entender calquera disciplina artística. É un traballo inmenso mais as recompensas tamén son grandes. En realidade non ten sentido insistir no que outros fixeron antes, incluso no que un mesmo xa fixo. Compre abrir novos camiños, transitar sendeiros que antes non transitaras. O contrario apenas me interesa.

–Ese mesmo fallo do xurado apunta a unha descrición crúa do poder. Cales son as preocupacións ou inquedanzas que hai detrás de “831-Urb”?

–É certo. “831-Urb” é un libro de poesía conceptual, pechado. Nel fago unha reflexión, e isto non é novo, arredor das derivas do poder e do seu exercicio. O poder, exerza quen o exerza, ten vocación totalitaria. En “831-Urb” uns personaxes interactúan nun mundo perfecto, onde ninguén pode escapar das normas non escritas, ou si, dun control colectivo que o domina todo. Xogo coa idea do transhumanismo, da mecanización biolóxica, da escravitude mental e moral, da perda da realidade espacial...

–Cando o xurado afirma que este libro pode lerse tamén como “unha aventura de disfraces”, a que pensa que se refire?

–Supoño que poden estar a referirse ás dúas voces que falan no libro. Unha desde ese mundo distópico perfecto e irreal e outra desde un lugar incomprensíbel, distante, limitado mais parcial e moralmente libre. En todo caso, nese primeiro mundo distópico os personaxes deben actuar con total disimulo, deben esconder o seu sentir e o seu pensar, con toda a dificultade que implica facelo nun espazo totalmente controlado pola tecnoloxía, deben renunciar aos seus instintos máis básicos e necesarios. Non sei se é que van por aí os disparos.

–Nalgunha entrevista, a raíz do Premio Manuel Lueiro Rey, dicía que nunha época na que traballou de carpinteiro chegaba a escribir poemas na madeira. Supoño que, literalmente, non pode vivir sen poesía?

–É certa a anécdota dos anacos de madeira. En realidade traballei moi pouco de carpinteiro. Este era o oficio do meu pai e houbo un tempo que ía con el. Aproveitaba para anotar ideas, versos... no que tivese a man.