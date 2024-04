Las Xornadas de Exaltación do Polbo de Bueu reúnen a 13 locales e incluyen un homenaje al artista Luís Davila

Las I Xornadas de Exaltación do Polbo de Bueu se comenzarán el viernes con 13 establecimientos de la localidad y en su programación destaca un homenaje al artista e ilustrador Luís Davila, natural de Bueu y autor del popular “Bicheiro” de FARO DE VIGO. Un reconocimiento que incluirá el descubrimiento de una escultura diseñada por el artista y que se emplazará frente a la playa de Banda do Río, en el paseo de María Eugenia.

La presentación oficial de las jornadas tuvo lugar hoy con la presencia de la concejala de Turismo e Promoción Económica, Silvia Carballo; el patrón mayor de la Cofradía de Bueu, José Manuel Rosas; representantes de la hostelería local y el propio Luís Davila. Los locales que se han sumado a estas Xornadas de Exaltación do Polbo son O Rincón de Cela, Pyramis, Casa Benito, Volver, Noite Tapas, Casa Quintela, A Taberna de Casa Videira, Cafetería Centro Social do Mar, O Pazo, Buena Vibra, Pan con Noah, A Centoleira y Zarzamora. Estas jornadas contarán con un día especial, en el que se trasladarán a la isla de Ons gracias a la colaboración de O Pirata, Casa Checho y Casa Acuña. Será el domingo 5 de mayo, coincidiendo con el cierre de esta primera edición y con la celebración del Día de la Madre.

El cartel de las Xornadas de Exaltación do Polbo, diseñado por Luís Davila. / Luís Davila

La concejala Silvia Carballo agradeció la colaboración de la hostelería, así como la implicación de la Cofradía de Bueu puesto que sin su participación el evento no sería posible. “No podemos hablar de Bueu sin el mar y a su vez no podemos entender el mar sin los marineros y marineras”, afirmaba la edil. Por su parte, el patrón mayor está convencido de que el nuevo formato que se implanta este año tendrá éxito porque los locales participantes “cuentan con un máster en saber hacer” y volvió defender que Bueu cuenta con “el mejor polbo del mundo”.

Las I Xornadas de Exaltación do Polbo de Bueu abarcarán desde el 26 de abril al 5 de mayo y no se limitarán solo a la degustación gastronómica. En la sala Amalia Domínguez Búa se montará una exposición alrededor de las artes de pesca, un trabajo realizado por el propio patrón mayor de Bueu. Durante los fines de semana habrá actuaciones musicales y pasacalles con las charangas Noroeste, Alambique, Os Jaláticos y el grupo tradicional Retrouso de Cela. El homenaje a Luís Davila será el sábado 4 de mayo en los jardines de Banda do Río y la programación se completará con dos rutas guiadas vinculadas al pulpo de Bueu. Serán el 28 de abril y el 3 de mayo. La participación es gratuita, pero es necesario inscribirse previamente en la web concellodebueu.gal o en el teléfono 986 39 00 29.