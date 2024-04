Las Ghallufadas bajan el telón

La segunda edición de Ghallufadas en Bueu bajó ayer el telón tras tres días de demostraciones, presentaciones, charlas y torneos de juegos de mesa. Dos propuestas como Navia y Mitogali reivindicaron ayer protagonismo en un certamen que contó con unos 800 visitantes.

Los juegos no son solo para niños ni tienen una finalidad exclusivamente lúdica. Esa ha sido la premisa bajo la cual se ha desarrollado la segunda edición de Ghallufadas, un certamen que reunió a alrededor de 800 personas –según los cálculos de la organización– durante los tres días que abrió sus puertas en la piscina municipal. El papel de los juegos de mesa como elemento de aprendizaje fue tratado en sendas charlas tanto en su orientación al público infantil, como a las personas de edad más avanzada, esta última en una charla que contó con la presencia de profesionales de centros de día.

“La idea es escoger un juego que responda a las necesidades y que tenga una sensibilidad hacia los mayores, no solo que sea jugable sino que tenga una determinada estética para no parecer un juego de niños”, explica Josuha Acuña, uno de los promotores de esta iniciativa. Otra de las charlas destacadas del evento fue sobre la accesibilidad de los juegos de mesa, a cargo del colectivo GLIRP, que trabaja con la ONCE en la adaptación de juegos para diferentes colectivos, como los invidentes.

Varios niños prueban uno de los juegos expuestos en el certamen. / Santos Álvarez

Ayer el protagonismo recayó en dos juegos como Navia y Mitogali. El primero de ellos, nacido el año pasado, saldrá hoy a la venta y sus creadores explicaron todo el proceso hasta el lanzamiento final. El segundo, es una iniciativa autoeditada de Dornavela Edicións con tres entregas dedicado a la mitología gallega. Además de la charla sobre esta área como herramienta educativa, se realizó un torneo. El menú de la jornada contó con varios platos más, como la demo de Gaslands o el Magic, con un torneo Pioneer y un Commander Party, entre otras actividades.

Josuha Acuña se mostró satisfecho por la acogida del evento, si bien reconoció que la afluencia fue menor que el año pasado, “posiblemente por el cambio repentino de ubicación y por no estar en el centro del pueblo”. Eso sí, subrayó que ha sido un público “que viene a propósito, más específico”.

