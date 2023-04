Bueu acolle “Ghallufadas”, un evento “pioneiro” sobre os xogos de mesa e de rol

O seu nome é “Ghallufadas”, que se presenta como un “evento con moito xogo”. Pero a pesar do seu nome está prohibido facer “ghallufadas”. Dito doutra maneira: non se permite facer trampas! Estas “Ghallufadas” serán dúas xornadas adicadas en exclusiva ao mundo dos xogos de mesa e de rol e que terán lugar esta fin de semana na carpa instalada na Praza Massó de Bueu.

A intención é achegar as numerosas posibilidades e propostas que oferta o mundo dos xogos tanto a mocidade como ao público en xeral. De feito, desde a Concellería de Cultura e Normalización Lingüística de Bueu suliñan que entre os obxectivos está “fomentar o intercambio xeracional e a socialización”, tal como apuntaba Xosé Leal. Estas “Ghallufadas” serán ao mesmo tempo un escenario ideal para o ocio en galego e para poñer en valor o traballo e propostas de empresas, asociacións e creadores da comarca do Morrazo. Entre os participantes están empresas e asociacións como Gáidil, Tempus Ludit, Ouril Games, Percalanda, Tes Terras? e Perfect! Un juego de mierda. Todas coinciden en sinalar o carácter novidoso do encontro que se celebrará desde mañá en Bueu. “É o único centrado exclusivamente nos xogos de mesa e de rol xa que en outras citas similares tamén se inclúen os videoxogos, o cómic ou o manga”, apuntaban na presentación oficial de onte.

A carpa permanecerá aberta de 11.00 a 21.00 horas e haberá torneos de “Warhammer”, “Kill Team”, “Rabbitz and Robots”, “Magic:Pioneer,” “Spanta”, “Magic:Oathbreaker” ou “Ti non es de aquí?”, entre outros. “Entre os obxectivos é achegar o xogo social, con numerosos beneficios e transmisión de valores, entre os que destacaríamos saber a gañar e a perder ou tratar coa frustración cando non se gaña”, explican os participantes nesta primeira edición de “Ghallufadas”.

Entre as novidades deste evento está a presentación dun xogo de rol chamado “Travesía por tres momentos da historia de Bueu”, baseado no libro que sinala tres grandes fitos históricos da vila: a industria da salgadura, o Bueu romano e a aldea de Ermelo [o sábado, ás 16.30 horas]. “Trátase dunha proposta para potenciar o noso patrimonio natural e histórico para que a xente coñeza as nosas orixes mentras xoga”, explicaba sobre este punto Xosé Leal.

A programación inclúe a maiores charlas con persoas do sector dos xogos de mesa e de rol, que falarán dos seus proxectos e iniciativas. Así, o sábado ás 20.00 horas estará un dos responsables de Corvus Belli, Alberto Abal, para falar sobre como crear unha IP e publicar xogos por mecenazgo. O domingo ás 13.00 horas a invitada será Lorena Gestido, que explicará como crear e deseñar xogos de mesa. O último invitado será Eladino Cabanelas, de OXocoGZ, que se centrará en como editar xogos en galego.

A carpa habilitará un espazo libre para desfrutar de diferentes xogos de mesa e unha “zona indie”, que servirá de escaparate para visibilizar e dar a coñecer novos proxectos.

Estas xornadas “Ghallufadas” nacen con vocación de continuidade con vindeiras edicións e desde o Concello de Bueu solicitouse unha subvención á Deputación de Pontevedra.