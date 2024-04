Un informe sobre las antenas de Domaio confirma muy baja radiación en núcleos, solo en Monte Faro

La parroquia de Domaio, en Moaña, da cobertura de televisión, radio, telefonía y de Internet para las Cosas (IoT) a unos 500.000 habitantes del área metropolitana de Vigo a través del centro emisor del Monte Faro, uno de los más importantes de España, cuya torre más alta alcanza los 90 metros de altura.

Central de telecomunicaciones del Monte Faro. / Fdv

Pero la concentración de antenas preocupaba a los vecinos de esta parroquia por los posibles efectos para la salud, por lo que la Comunidad de Montes, en cuyos terrenos se ubican las torretas, decidió encargar un informe a la Universidad de Vigo que presentó en su última asamblea y que confirma que los niveles de radiación electromagnética son muy bajos en los núcleos de población, dentro de los límites permitidos, y sólo en donde están las antenas, en Monte Faro, son más elevados.

Antena en la zona de Videira, que pertenece al monte comunal. / Fdv

La Comunidad de Montes, que preside Rubén García, ha invertido una cantidad importante del presupuesto para contar con este informe que ha sido elaborado por el ingeniero de Telecomunicaciones de la Universidad de Vigo, José Vázquez Cabo y revisado por Óscar Rubiños y A. Marcos Arias Acuña, dentro del Grupo de Investigación de Antenas, Radar e Comunicacións Ópticas (Grupo COM) de la universidad olívica. Los comuneros querían que se analizaran los niveles del campo electromagnético tanto de la zona de las antenas como de las casas. Desde el Laboratorio de Medidas Radioeléctricas, gestionado por el Grupo COM, se llevaron a cabo medidas en 11 zonas de la parroquia,, cinco de ellas con infraestructuras de antenas: Xestoso, Candón Pequeno, Chan de Arquiña, Monte Faro y Videira y en seis zonas urbanas y pobladas: San Lourenzo, Carballido, sede de la comunidad, puerto (incluye puerto, centro de salud, capilla de San Benito, camiño da Rotea y club de jubilados); Iglesia de San Pedro (que incluye también colegio, Verdeal y camiño da Rotea) y el barrio de A Costa, incluyendo también Palmás. En todas ellas, salvo Monte Faro, los niveles siempre fueron inferiores a 28 V/m (voltios por metro) e incluso el valor umbral de 14 V/m, por lo que no hicieron falta estudios detallados. Las medidas se realizaron en movimiento, principalmente a pie para minimizar efectos debido al empleo de un vehículo.

El presidente de los comuneros, Rubén García (centro), en la asamblea en donde se presentó el estudio. / Santos Álvarez

En el recinto de Monte Faro, en donde está el centro de telecomunicaciones, los niveles dieron por encima, por lo que, según lo previsto, se seleccionaron cinco zonas alrededor de los cierres de la parcela para medidas estáticas de unos 6 minutos, como manda la normativa, si bien el informe confirma que los resultados dieron por debajo de 28 V/m

Otro momento de la mediación de radiación en la zona del puerto de Domaio. / Fdv

Para determinar los niveles, las mediciones se realizaron de acuerdo al Real Decreto 1066/2001 y el Reglamento de medidas de protección sanitaria de la población que establece unos límites de exposición en general a los campos electromagnéticos procedentes de las emisiones radioeléctricas. Estos límites son acordes a las recomendaciones europeas.

Una vista de las antenas del monte comunal de Domaio. / Gonzalo Núñez

Los técnicos utilizaron un medidor modelo SMP2 dotado de una sonda de banda ancha que abarca frecuencias entre 300 kHz y 18 HHz, dentro del rango en donde se incluyen la mayoría de los sistemas de emisión, comunicaciones y radioenlaces que se emplean en las emisiones de radio AM, FM, telefonía móvil o WiFi.

El medidor en el núcleo de Carballido. / Fdv

El equipo registró la posición GPS, recorrió las zonas accesibles y de acceso público alrededor de las torretas y antenas y en las zonas pobladas seleccionadas (rurales y urbanas), se realizaron en los accesos públicos (carreteras y caminos), principalmente en los puntos con visión directa a alguna zona con antenas.

Recorrido del medidor en la zona del puerto que indica por el color muy bajo nivel de radiación. / Fdv

Aunque el valor mínimo depende nde de la frecuencia, para este informe se empleó como referencia el límite más restrictivo, es decir el menor valor permitido posible. Por ejemplo, para frecuencias de onda larga de AM el límite del campo eléctrico es de 87 V/m (voltios metro), mientras que para FM sería de 28 y hasta 61 V/m para emisiones WiFi. Dado que el equipo de media en este caso registraba valores de campo eléctrico para todas las frecuencias, si en las medidas daban un resultado inferior a 28 V/m “se puede estar seguro de que en ningún caso se exceden los límites permitidos”.

Mapa de colores que refleja la subida del nivel de radiación junto a las antenas de Monte Faro. / Fdv

El centro de telecomunicaciones de Monte Faro cumplió 50 años de vida en 2022 y con tal motivo expiró el convenio de uso gratuito de los terrenos que tenía cuando en 1972 abrió la primera infraestructura para dar cobertura a la Televisión Pública Española. Este mismo año de 2024, los comuneros, tanto de Domaio como de Meira, llegaron a un acuerdo con la actual operadora Cellnex Telecom para recibir un canon anual durante 11 años.

