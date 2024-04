Colectivos de O Hío denuncian la ausencia policial en sus playas y la alcaldesa de Cangas critica el “chantaje”

Era más que previsible la reacción de los colectivos sociales y del Concello de Cangas tras anunciar la Policía Local que no acudirá a regular el tráfico ni a sancionar en los accesos a las playas y otros viales del rural por ser competencia de la Guardia Civil y haberse extinguido el convenio entre ambos cuerpos.

Desde O Hío, miembros de asociaciones vecinales se quejan de haber conocido la noticia “polo FARO” mientras siguen pendientes de una reunión para organizar un plan de tráfico en la parroquia a la que los responsables municipales no acaban de fijar fecha tras varios aplazamientos. Y exigen que alguien les explique “a quen temos que chamar” si se produce un accidente en la zona o los coches atascan los accesos o aparcan frente a sus portales.

También la alcaldesa, Araceli Gestido, reaccionó con cierta sorpresa e indignación sobre el proceder de la Policía Local, a la que acusa de recurrir al “chantaxe”, con la ciudadanía como rehén, para cobrar más por su trabajo y advierte que está dispuesta a ordenar “por decreto” que ninguna parroquia ni rincón del municipio estén sin un servicio básico.

“Esta decisión de deixarnos sen atención policial sen ofrecer alternativas” en materia de tráfico “non se tomou da noite para a mañán”, afirma el presidente de la asociación de vecinos de Liméns, José Figueroa, y lamenta que los afectados tengan que enterarse por el periódico “en vez de citarnos para falar do asunto” y valorar sus consecuencias, que son especialmente relevantes en O Hío por la multitudinaria afluencia a sus arenales. Asegura que los mandatarios políticos y de la Policía Local se comprometieron a mantener reuniones para planificar soluciones al tráfico antes de la temporada alta de primavera y verano, pero el encuentro se ha ido demorando y sigue sin fecha, al mismo tiempo que reciben la noticia de que los agentes municipales dejan de prestarles ese servicio, que no el de seguridad ciudadana.

Playa de Menduíña, colmada ayer de bañistas por el buen tiempo. / G. Núñez

“Os problemas empezan nesta época, xa os temos encima”, recalca el representante vecinal de Liméns, y demanda respuestas desde el Concello de Cangas: “A quen temos que chamar agora se hai un choque no rural ou un coche aparcado diante do portal e non podemos entrar na casa?”, cuestiona Figueroa, que llama al diálogo para que el vecindario no salga perjudicado por las tensiones laborales y salariales. Anuncia que los colectivos sociales de O Hío se reunirán lo antes posible “para falar e decidir” al respecto.

A la presidenta de la asociación de vecinos de Viñó, Esperanza Veiga, esta situación le parece “una irresponsabilidad” que el Concello debería resolver con gestión y “anteponiéndose a los problemas” para evitar que se enquisten. “No es normal dejar caducar los convenios sin renovarlos”, advierte, y dice “entender la postura de los agentes, porque el personal es insuficiente y las tareas son muchas”. “Venir en la época estival a patrullar a las playas y sancionar a todos los infractores es una tarea compleja que lleva muchas horas”, reconoce, pero también urge soluciones. “¿Qué va a pasar cuando la gente colapse las aldeas del rural con acceso a las playas?, “¿a dónde vamos a acudir?”, pregunta a los mandatarios.

Vehículos aparcados en la playa de Nerga este fin de semana. / G. Núñez

La alcaldesa entiende el malestar vecinal y anuncia que el grupo de gobierno “imos xuntarnos e decidir” sobre este asunto. Araceli Gestido matiza que los problemas con la Policía Local se ciñen al control del tráfico en las parroquias del rural porque la plantilla entiende que el convenio con la Guardia Civil ya no está en vigor. “Tampouco estaba en vigor hai 15 días e os axentes atendían o servizo. É unha cuestión económica” y se presiona de esta manera para exigir más salario, entiende la regidora, que está convencida de que “estas cousas só pasan en Cangas”, pues en los municipios vecinos no hay conflictos, que ella sepa, por las competencias territoriales entre el cuerpo armado municipal y la Benemérita.

“Cobran polas horas de traballo e deben atender as necesidades cidadás, sexan donde sexan”

La alcaldesa de Cangas se mostraba ayer visiblemente molesta por la determinación de la Policía Local de no atender los problemas de tráfico en el rural por considerar extinguido el convenio con la Guardia Civil para repartirse las competencias territoriales. Recuerda a la plantilla que sus representantes presentaron sus demandas al Concello “hai só tres días, e aínda non tivemos marxe de maniobra” para darle respuesta ni para negociar con la Subdelegación del Gobierno un nuevo acuerdo. En cualquier caso, los agentes cobran “un salario digno” y durante su jornada laboral deben “atender as necesidades da cidadanía, sexan donde sexan”, y no utilizarla para presionar en sus demandas salariales, que califica de “indignante”. Considera que “están botando un pulso ao Goberno e temos que arranxalo” por la vía de la negociación, teniendo en cuenta que el Concello está sin presupuesto y que incluso pueden “correr risco as nóminas” si no hay un arreglo para aprobar las cuentas municipales a corto plazo.

