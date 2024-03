La Xunta detecta variaciones en el trazado de la circunvalación que obligaría a reiniciar trámites

Las trabas para validar el acuerdo plenario sobre la circunvalación de Cangas, de las que el gobierno tripartito acusa a la Xunta, derivan de la falta de correspondencia entre el trazado primigenio, el que figura en las Normas Subsidiarias de Planeamiento aprobadas a finales de 1993, y documentos posteriores sobre la variante o el que figura en el avance del Plan Xeral, responde la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI), y advierte que cualquier modificación sobre el proyecto original obliga a reiniciar todo el procedimiento y evaluar si puede encajar o no sobre el terreno.

La AXI asegura que recibió el 12 de febrero el certificado de acuerdo plenario sobre el trazado de la circunvalación de Cangas que fue debatido y aprobado por la Corporación municipal en sesión plenaria del 24 de noviembre. Dicho acuerdo fue “recepcionado” el 15 de febrero a las 13.16 horas. “Es decir, lo único que se recibió en la Axencia Galega de Infraestruturas, pasados más de dos meses desde su aprobación, fue el acuerdo plenario en el que se pide establecer el trazado para la circunvalación recogido en las normas subsidiarias de planeamiento”, inciden desde este departamento autonómico.

Con respecto al trazado para la circunvalación recogido en dichas normas, desde la AXI advierten que se “establece una banda de reserva de 18 metros que no se superpone en su trazado y afección con el proyecto de trazado existente para la variante de Cangas aprobado en su día”, y remiten a un mapa donde figuran grafiados ambos para constatar que no son idénticos. Así, en el trazado recogido en las normas subsidiarias el punto de partida en la carretera PO-551 al norte de Cangas “es diferente”; el trazado de los primeros 300 metros, en el proyecto existente, “se trató de adaptar más al terreno, para evitar afecciones y garantizar una mayor integración”; y. además, “se afectan menos viviendas que en el trazo recogido en las normas subsidiarias”, destacan. Y añaden que el trazado recogido en las normas subsidiarias de planeamiento de Cangas “tampoco parece corresponder con el que figura en el avance del PXOM” [Plan Xeral de Ordenación Municipal], que, no obstante, ni siquiera está aprobado y en vigor.

La Axencia Galega de Infraestruturas recuerda que existe un proyecto de trazado aprobado para la circunvalación de Cangas, por lo que “cualquier modificación sobre él obliga a reiniciar todo el procedimiento y evaluar si es posible o no encajar sobre el terreno el viario con las características del trazado recogidas en las normas subsidiarias”. Más aún teniendo en cuenta “la posibilidad de mayores afecciones que supondría, tanto a nivel de viviendas como de paisaje y adaptación en el terreno”, remachan.

El acuerdo plenario que fue remitido a la Xunta le demanda “establecer como trazado de consenso y el más conveniente para el desarrollo de la circunvalación de Cangas el reflejado en las normas subsidiarias”, y solicitar a la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade que “inicie los estudios necesarios para comenzar actuaciones en este trazado, atendiendo a que deben tener en cuenta su inserción en la trama viaria existente”. PP, BNG y PSOE votaron a favor, y solo AV en contra.