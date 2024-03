El gobierno acusa a la Xunta de frenar la entrega del acuerdo sobre la circunvalación en Infraesctructuras

La Consellería de Infraestructuras tiene en su sede de San Caetano, en Santiago de Compostela, el acuerdo de la corporación municipal de Cangas por la que se señala que no hay variaciones en el trazado primigenio de la circunvalación que marcan las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico. Con esta medida se quiere dejar claro que la Xunta ya no tiene excusas para volver a incluir en sus presupuestos la construcción de esta vía que se antoja tan necesaria para la vertebración de la villa y que cumpliría la función de retirar la mayor parte del tráfico del centro de Cangas. Hay que señalar que el citado acuerdo se hace mención a solicitar a la Consellería de Infraestructuras e Mobilidade para que comience los estudios necesarios para iniciar las actuaciones en este trazado, atendiendo a que se debe tener en cuenta su inserción en la trama viaria existente.

En su momento, tanto desde Infraestructuras como desde el PP de Cangas se aseguraba que la culpa de que esta obra estuviera paralizada la tenía Cangas, porque miembros de su gobierno (anterior gobierno) había planteado en el nuevo Plan Xeral (que no está aprobado) un cambio de trazado, por el que apostaba el ex concejal de Urbanismo, Mariano Abalo.

Primer tramo de la variante de Cangas / FDV

La concejala de Obras y Servicios del Concello de Cangas, la socialistas Iria Malvido, señala que la primera vez se remitió a Infraestructuras el día 7 de febrero y que esta administración contesta que “non hai achega”; se volvió a remitir el pasado día 12 de febrero y la respuesta no gusta al gobierno local: “o envío foi entregado correctamente na Oficina de Destino e está pendente de ser aceptado, rexeitado ou reenviado pola mesma. Se ten algunha dúbida póñase en contacto coa Oficina Destino”. La concejala de Obras considera que no es la respuesta adecuada que debía de tener el citado escrito y lanza duras críticas contra el PP, junto a la alcaldesa Araceli Gestido. “Públicamente, el PP asegura que está dispuesto a ayudar a Cangas, pero después practica una política de bloqueo continuo al concello, tanto desde la Xunta de Galicia como desde la Diputación de Pontevedra”.

Circunvalación de Cangas / FDV

El gobierno considera que ahora Infraestructuras tiene encima de su mesa el acuerdo que tanto solicitaba, que se le debe dar curso y pronunciarse al respecto. Recuerda que se trata de una obra que estuvo ya varios años en los presupuestos de la Xunta de Galicia, y que fue retirada porque una modificación de características técnicas había triplicado el precio del proyecto de ejecución, que en 2016 pasó a 6,7 millones de euros cuando los presupuestado alcanzaba los 2,4 millones. Es evidente que entre 2016 y 2024 la cifra aumentó bastante más. Pero hay que recordar que Infraestructuras se comprometió con el Concello de Cangas a realizar esta obra, porque se dejaba sin desdoblar el corredor a su paso por el municipio de Cangas. La actual situación paraliza el crecimiento urbanístico de Cangas y confina a la población a vivir continuos atascos en el centro de Cangas en época de verano. El gobierno local afirma que si Infraestructuras solicita la colaboración del Concello de Cangas la va a tener, pero echa de menos que se cierren las puertas a cualquier tipo de dialogo.

Ni la alcaldesa ni la concejala de Obras entienden las postura de la Xunta y de la Diputación de Pontevedra respecto a Cangas. Y dice que si es cierto que se perdió una subvención para auditar la red de saneamiento de Cangas, también está por ver que la Xunta de Galicia conceda las subvenciones que sí se solicitaron.

Un orden del día este mes, a base de mociones de partidos

La junta de portavoces de ayer dio cuenta de los asuntos que se incluirán en el orden del día de próximo pleno. En esta ocasión no se prevé una sesión maratoniana como la del pasado mes; no habrá facturas para aprobar, sino que se discutirán, sobre todo, las mociones que presentan los partidos políticos. Hay tres mociones del PP, una sobre la pista de skate, el Plan de Mobilidade y los desbroces de los viales municipales, la declaración institucional del 11-M y una moción de la concejala de Alternativa dos Veciños, Victoria Portas. No irán a este pleno los presupuestos municipales de 2004, pero se espera que sí se puedan presentar en el mes de abril, bien en un pleno extraordinario _como sería lo lógico_ o en una sesión ordinaria de la corporación. El documento está prácticamente finalizado, pendiente de ser analizado por todos los miembros del gobierno y también de la oposición, con la que hay intención de negociar para que salga adelante, debido a la importancia que tiene para Cangas unos presupuestos fuera de las medidas del COVID.