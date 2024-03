El gobierno cangués considera prioritario saldar la deuda con Promalar antes que comprar el Bosque Encantado

El gobierno tripartito de Cangas reunió este lunes la junta de portavoces que había pedido el PP para recibir información sobre la última compra por parte de un grupo de particulares de la finca de Frendoal de Aldán, en donde se ubica el conocido Bosque Encantado, ligado en su día a los condes de Aldán.

Los populares plantearon en la reunión que el gobierno realizara una oferta, en nombre del Concello, a los nuevos propietarios. Los representantes del ejecutivo manifestaron estar dispuestos a realizar una oferta, pero consideran que la que podrían realizar no iba a satisfacer los intereses de los nuevos propietarios, que ya se habían puesto en contacto con el Concello en otoño para ofrecer la parte baja de la finca, lo que es el Bosque Encantado con las construcciones del acueducto y el castillo de juegos.

El gobierno prioriza el pago de la deuda con Promalar por el convenio urbanístico de Aldán de 2004, de la que ya liquidó el grueso principal de 2 millones de euros, reclamado por sentencia firme del Supremo, pero del que faltan 1,5 millones de intereses. Promalar había adquirido esta finca con más terrenos en Aldán para su macroproyecto de urbanización, que luego pasó a manos de la Sareb tras la crisis financiera del 2008. Sin embargo, la antigua promotora de Juan Lago ya había ingresado en el Concello el dinero correspondiente por el convenio que ahora el Concello tiene que devolver por esa sentencia firme.

La portavoz del grupo municipal del Partido Popular, Dolores Hermelo, afirma que preguntó al gobierno si había tratado con los nuevos dueños de la Finca de Frendoal algún precio. La respuesta fue que no, que consideraban que cualquier oferta que pudiera realizar el Concello estaría por debajo de las pretensiones de los propietarios. Sí que es cierto que oficialmente no se da a conocer el importe y el gobierno niega que sepa la cuantía económica que pretenden los nuevos dueños, pero no lo es menos que hay un contacto directo con ellos y que de manera extraoficial ambas partes conocen lo que pide una y lo que quiere la otra.

Según la portavoz del PP, el gobierno comentó en la reunión de portavoces que la nueva propiedad del Bosque Encantado pretendía hacer algún cambio de licencia. Para Dolores Hermelo no es normal que no se pregunte a unos propietarios por el importe de algo que sería lógico adquirirlo para que pasara a bien público.

Pero también es cierto que el portavoz del gobierno, el nacionalista Antón Iglesias, no entendía la razón por la qué ahora desde la oposición había tanto interés en hacerse con el Bosque Encantado. Recuerda Antón Iglesias que perteneció a varias empresas, incluso estuvo en manos de la Sareb, sin que nadie se interesara por él. Gobernó el PP con Nardo Faro Lagoa y no mostró ningún interés, aunque es cierto que el Concello había sido intervenido por el Estado y el plan de ajuste, del que se salió en 2022, no permitía hacer este tipo de operaciones.

El gobierno local insiste en que lo prioritario es pagar las deudas, que además son firmes por sentencia judicial. Insiste en que no se puede pensar en pagar un importante dinero por el Bosque Encantado cuando hay aún unos intereses de 1,5 millones de euros que hay que pagar del convenio de Promalar. También recuerda el ejecutivo local que en el convenio de Promalar se pudo asegurar que el Bosque Encantado fuese a a parar al Concello, de Cangas y para nada se hace mención en él, simplemente se trata de una reordenación urbanística.

También está otra solución: la que sea la Xunta de Galicia o la Diputación de Pontevedra la que se haga con este espacio de tanta riqueza paisajística y cultural. En otros concellos, fue el gobierno gallego el que adquirió este tipo de terrenos, como en Lalín, con el soto de Catasós y el paseo por el río Pontiñas. Ambos tienen esa condición del riqueza medioambienta y paisajística.

Charla sobre la velutina en la capilla de Santa Marta. / Gonzalo Núñez

El PP afirma que la capilla de Santa Marta se pudo adquirir por 10.000 euros

Donde la oposición puso contra las cuerdas al gobierno local fue cuando se habló de la capilla de Santa Marta, recientemente adquirida por un matrimonio joven que compró también la finca que la abarca. Comenta la portavoz del PP, Dolores Hermelo, que el gobierno local, guiado por los técnicos municipales, no compró la capilla, que se había presupuestado en 10.000 euros, porque éstos habían trasladado que no había dinero para hacer frente a ese gasto. Sin embargo, después se descubrió que sí, que había dinero de la edificabilidad que no se había gastado.

Según Hermelo, el gobierno reconoció en la junta de portavoces su error al dejarse llevar por la información de los técnicos. Mientras, la portavoz popular criticó el exceso de celo que tiene el gobierno por dejarse llevar por la opinión de los técnicos municipales. “Para la próxima vez, la junta de portavoces que la hagan los técnicos, no los políticos”, manifiesta la portavoz del PP, un partido que considera que el gobierno local se deja incluir demasiado por la opinión de los técnicos municipales. Señala Hermelo que ahora el concello va a construir un vial que vale más que esos 10.000 euros. Por otra parte, la capilla de Santa Marta se abrió ayer por parte de los vecinos para acoger la última de la charla de la campaña de trampeo contra la avispa velutina.