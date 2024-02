Vecinos de Santa Marta piden negociar la cesión de la capilla y el Concello la comprará

Una vez que los vecinos ya confirmaron la compra de la capilla de Santa Marta por parte de una pareja de jóvenes, que quiere construir una vivienda detrás del templo, la Asociación de Vecinos Pleamar remitió un escrito al Concello de Cangas en el que hace mención a la reunión celebrada el pasado martes, 13 de febrero de 2024. En esta se adoptaron una serie de acuerdos que trasladan ahora a la corporación municipal, con el propósito de que se tengan en cuenta para próximas reuniones con la Dirección Xeral de Patrimonio y con los propietarios de las fincas en las que encuadra la capilla.

Hay que recordar que los vecinos quieren disfrutar de la capilla y también que no se corte el paso que pertenece a la finca, como quedó constatado a través de distinta documentación. Los nuevos propietarios también manifestaron en el Concello su disposición a facilitar las cosas con los vecinos, de hecho, la capilla ya está siendo utilizada por los vecinos de Santa Marta.

La asociación solicita que se negocie con los propietarios una cesión al Concello de Cangas de la capilla de Santa Marta con terreno circundante y que que después ceda su uso a la Asociación de Vecinos Pleamar para que pueda seguir manteniendo actividades y encuentros vecinales, como los que se venían realizando antes de que los anteriores dueños hicieran valer sus derechos sobre la capilla, restaurada en su momento durante el mandato del que fuera alcalde socialista Lois Pena.

Piden que el acceso a la parcela en la que se quiere edificar se realice por la rúa Quiringosta y no atravesando la parcela en la que se encuadra el templo, ya que consideran que dicho espacio debe quedar libre para el aprovechamiento de los vecinos, teniendo en cuenta que si por allí circulan los vecinos ya no es un espacio de esparcimiento libre. No están de acuerdo con gravar la finca de la capilla con una servidumbre de paso de vehículos y solicitan que se tenga en cuenta la tira de cuerdas hecha en su día para dar acceso a la parcela en laque se quiere edificar por la rúa Quiringosta, retranqueando y moviendo el muro.

Desde el gobierno local se anunció que la intención del mismo es comprar la capilla y después cederla a los vecinos, pero actuar también en el ámbito donde está el aparcamiento.