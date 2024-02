El Concello plantea el sentido único en el centro de O Hío para aliviar el tráfico por petición vecinal

Aliviar el tráfico rodado en el Igrexario de O Hío, junto al emblemático cruceiro, estableciendo el sentido único de circulación en la carretera EP-1005 y habilitar el Camiño do Viñal y adyacentes como alternativa. La propuesta no es nueva, la llevan planteando los vecinos desde hace años y el Concello de Cangas, siendo alcaldesa Victoria Portas, la trasladó a los responsables de Infraestructuras de la Diputación, que es titular de la vía. Pero no se concretó, y el Ejecutivo que preside Araceli Gestido la rescata y la pone sobre la mesa con intención de poder aplicarla a partir de Semana Santa y, si no es posible, desde el verano. Para concretarlo han pedido reunirse con responsables provinciales, a los que pedirán permiso para fijar los desvíos y limitar la velocidad a 20 kilómetros/hora, “primer paso” de un plan de movilidad y puesta en valor del entorno que incluiría, más adelante, el empedrado del tramo acorde con el valor patrimonial del conjunto y el boceto presentado por el colectivo vecinal.

El asunto se analizó ayer en una reunión en el consistorio en la que participaron la regidora y las concejalas Iria Malvido y Pilar Nogueira, así como los responsables de la Policía Local y Protección Civil, Alberto Agulla y Cesáreo Coya. Pretenden que los coches que circulen hacia Vilanova o Pinténs desde O Viso o Vilariño accedan por O Viñal hasta el cruce del Doade, y solo puedan cruzar por el centro de Igrexario en el viaje de retorno, reduciendo así la presión de vehículos que saturan una zona que ni siquiera cuenta con aceras para garantizar el tránsito peatonal. En previsión hay una “plataforma única” de convivencia, siguiendo el modelo del tramo desde O Viso.

Se pretende “humanizar” el tramo de Igrexario. // G.Núñez / G. NUÑEZ

También plantearon los responsables municipales la propuesta de establecer el sentido único de circulación, y preferencia peatonal, en otros tramos con mucho volumen de tráfico a las playas y lugares de visitas masivas, como Viñó, Liméns, Areamilla, Donón o Melide, entre otras, que deberán concretarse en una próxima reunión con los colectivos sociales implicados, como asociaciones vecinales y comuneros titulares de los terrenos por los que cruzan los viales o que pueden acoger espacios para aparcar. La edila de Tráfico e Mobilidade, la socialista Pilar Nogueira, apunta que la intención del Concello de Cangas es “dar soluciones” a estos problemas ya desde Semana Santa, y sobre todo en verano, cuando la llegada masiva de visitantes satura los viales y complica las actividades diarias a los residentes.