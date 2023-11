El mal tiempo deja a Moaña y Bueu sin las procesiones en honor a San Martiño

Moaña y Bueu conmemoraban ayer el día grande de su patrón, San Martiño, unas celebraciones que estuvieron condicionadas por la meteorología y la lluvia. Parece que el mal tiempo no quiso perderse esta jornada festiva, pero al final acabó frustrando la salida de las procesiones en ambas parroquias. Aunque a la hora a la que estaban previstas las marchas solemnes alrededor de los respectivos atrios no llovía se decidió no arriesgar y las imágenes se quedaron en el interior de templos.

En Moaña el templo románico del núcleo histórico estaba abarrotado para la misa solemne. Incluso algunos fieles escucharon la ceremonia desde fuera. Asistieron varios ediles del PP local. El viento soplaba pero no con excesiva intensidad. El temor a uno de los repentinos chaparrones de las últimas semanas llevaron a apostar por la prudencia y no sacar en procesión a las imágenes de la Virgen del Carmen y de San Martiño. Sí que tuvieron un lugar privilegiado en la iglesia durante la misa. La ceremonia estuvo cantada por el Orfeón Moañés y a su finalización actuaron las bandas de música de Salceda de Caselas y Airiños do Morrazo. La comisión lanzó fuegos durante unos 10 minutos anunciando el día grande. Varias decenas de personas aguardaban en el atrio y su entorno por la procesión hasta percatarse, en el momento, de que no saldría. 92 Los fieles intentarán desquitarse hoy. Al mediodía hay una nueva misa solemne, en este caso en honor de la patrona de los marineros y, si el tiempo lo permite, las imágenes saldrán en procesión. Además de rodear el cruceiro barroco se entonará el himno "Salve Mariñeira" en honor a los marineros fallecidos de Moaña. La Coral Nosa Señora do Carme, del Clube de Xubilados, y las bandas Airiños do Morrazo y Unión Musical de Tenorio (Cotobade) serán las encargadas de acompañar los oficios religiosos. San Martiño es en Moaña una de las celebraciones más concurridas del año, pero este año tuvo que hacer frente a importantes cambios en la programación prevista por culpa de los temporales. Así, la Festa da Xuventuda fijada para el sábado 4 se aplazó al próximo 18 pues el temporal impidió celebrar el Festival Orixe, en el que actuarán varios Djs de renombre y grupos de rock y pop clásico. La iglesia parroquial de San Martiño de Bueu acogió el viernes una conferencia acerca de su importancia y evolución histórica, dentro de los prolegómenos del día grande. Ayer la misa solemne comenzó a las 12.00 horas y estuvo cantada por la Coral Polifónica Marusía. Entre los asistentes al oficio religioso del día grande estaban representantes de la corporación, con el alcalde Félix Juncal a la cabeza, y concejales como Carmen García y Martín Villanueva (BNG); la teniente de alcalde Isabel Quintás y Celso Dopazo (PSOE); y Elena Estévez, Marta María Liméns y Manuel Santos (PP). En el entorno del atrio había varios coches estacionados y que en un primer momento podían dificultar la procesión. Hacia el final de la misa había espacio suficiente para el recorrido solemne con las tallas de San Martiño y San Roque, aunque finalmente se descartó salir debido a la meteorología. Así, el párroco de Bueu, José López, puso fin al oficio religioso con una bendición con incienso sobre la imagen del patrón del municipio. Hoy habrá de nuevo misa, a las 12.00 horas, en honor a San Roque. Será un oficio cantado por la Coral Polifónica de Bueu y, si la meteorología lo permite, saldrá la procesión. El mal tiempo también obligó a trasladar la exposición de fotografías antiguas que organiza la Asociación Cultural Santos Reis. Habitualmente los paneles se colocan en el conocido como atrio pequeño, pero ayer se ubicaron en los bajos de la casa rectoral. Por allí pasaron feligreses, vecinos y hasta representantes municipales para ver las estampas seleccionadas este año. Una exposición que en el año 2024 llegará a sus bodas de plata y desde Santos Reis ya trabajan en una celebración especial.