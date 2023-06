Afectados por impagos del naval culpan al Igape de pagar sólo a algunos la deuda

El presidente de la Plataforma de industrias auxiliares afectadas por impagos del naval, integrada por 19 empresas en su mayor parte de Moaña, dos de Vilaboa y uno de Cangas, asegura que no va a dejar de insistir y que hasta llegará hasta el Rey de España para que se les pueda dar solución a la injusta situación por la Balbino Barcia insiste que atraviesan, con una deuda arrastrada desde 2008 por importe de unos 8 millones de euros por trabajos que realizaron a los grandes astilleros, como la antigua Barreras y que no cobraron. Balbino Barcia asegura que algunos empresarios que no están en la plataforma les han confirmado que el Igape sí les ha pagado parte de la deuda que arrastraban, por lo que no entiende este diferente trato y recuerda que muchas empresas cerraron afectando a 582 familias. Por otra parte, confirma que siguen a la espera de una respuesta de la Valedora do Pobo y del Defensor del Pueblo a la queja que también plantearon ante estas instituciones.

Barcia asegura que desde el último escrito de la Valedora en julio de 2022, no han vuelto a recibir ninguna otra comunicación. En aquel escrito la Valedora le informaba que el escrito de queja había sido admitido por entender que reunía los requisitos formales y que encontraba, en principio, cobertura constitucional.Le informaba que iban a emprender actuaciones ante la Vicepresidencia Primera y Consellería de Economía para que en el plazo de 15 días les facilitara información sobre los problemas que motivaban la queja y que tan pronto como recibieran el preceptivo informe que ese órgano tiene que remitir, se pondrían de nuevo en contacto.También le informaba que como parte de la queja se refería a actuaciones del Sepi, dependiente del Ministerio de Hacienda, se daba traslado también al Defensor del Pueblo con un expediente diferenciado del que le informarían cumplidamente. Este pasado mes de mayo, Barcia volvió a remitir un escrito al Defensor del Pueblo detallando la situación y solicitando su intervención. Va a cumplirse un año y Barcia sigue rodeado de una maraña de papeles, pero sin tener la respuesta oficial de la Valedora, como tampoco a la solicitud de entrevista con el presidente del PP de España y expresidente autonómico, Núñez Feijóo, solicitada en la sede de los populares en Vigo el pasado mes de enero, como también con el actual presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Hay que reocrdar que los afectados perdieron la vía de ayuda que se había abierto en la Unión Europea, a través de la Plataforma contra la Morosidad en España, por entender que este caso estaba fuera de su competencia al tratarse de dedua en proceso de concurso de acreedores.