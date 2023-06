Recuperan de las aguas del muelle de Massó una moto de un vecino de Vigo

La Guardia Civil pudo averiguar que la motocicleta que apareció hundida ayer en las aguas del muelle de Massó estaba a nombre de un vecino de Vigo y que no se había denunciado su sustracción, segíun informa la Policia Local de Cangas. El vehículo había sido rescatado del agua sin matrícula y su propietario fue localizado por el número del bastidor. La investigación la lleva a cabo la Guardia Civil. Nadie sabe cómo pudo llegar la moto hasta el fondo del muelle de Massó y que el incidente pasara desapercibido. Al menos ayer por la mañana no aparecían testigos del episodio. Y también es raro que el propietario no hubiese denunciado la sustracción, si es que se produjo. Así que la investigación de la Guardia Civil está dirigida a saber cómo llegó al fondo del muelle de Massó la motocicleta. El vehículo fue retirado de las aguas del muelle de Massó alrededor de las 09.30 horas de ayer y el operativo contó con la presencia de la Guardia Civil, Protección Civil y una empresa de grúas de la localidad.

Fueron pescadores de caña los que la noche anterior habían divisado la motocicleta en el fondo de las aguas que bañan Massó y los que alertaron también a la Guardia Civil, que fue la que dispuso el operativo. El muelle de Massó, de noche, está lleno de pescadores con caña que acuden con la intención de pescar un buen pulpo o un calamar, que son las piezas más cotizadas de la noche en Cangas. Fugado y detenido Por otra parte, en la madrugada del miércoles, la Policía Local de Cangas detuvo a un vecino de Cangas, al que se le imputa un delito de desobediencia grave a la autoridad, además de otro contra la seguridad del tráfico. El detenido tiene alrededor de 50 años y se saltó el control que la Policía Local de Cangas había puesto en la Calle Méndez Núñez, a la altura del Concello de Cangas. Conducía un vehículo marca BMW de gran cilindrada y tras saltarse el control se dio a la fuga. Fue interceptado por la Policía Local en la avenida de Ourense. Tras realizarle la prueba de alcoholemia se comprobó que triplicaba lo permitido. Su causa se verá el próximo martes en los juzgados de Cangas, ya que los agentes tramitaron la misma como un juicio rápido. La Policía Local de Cangas sigue manteniendo controles de alcoholemia durante la semana, en una campaña para luchar contra los que conducen en estado de embriaguez.