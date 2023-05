Un extraño dentista siembra Cangas de risas

En su carromato llegó ayer a la villa el protagonista de “O estrano caso do dentista da rúa Brasov”, que por la tarde recorrió el centro urbano por los jardines de O Señal, las plazas de As Pontes, Constitución y María Soliña para rematar en la Alameda Vella. Un amplio periplo seguido de una numerosa comitiva de niños y mayores para darle aliento y risas.

¿Dónde están las llaves del retrete de Rodeira? Matarile, rile rile

Me soplan que está en marcha una investigación detectivesca para averiguar quién manda en las llaves que dan acceso a los servicios públicos de la playa de Rodeira, porque la puerta está bloqueada y muchos transeúntes no saben a quién recurrir si les entra el apretón, por lo que a veces no les queda otra que acercarse a algún bar de la zona y pedir un agua u otra consumición de take away para no dar tanto el cante y compensar al hostelero por el derroche de agua de la cisterna. Lo público no es privado, adelantan las fuentes.

El "Frigo" deja los deberes una semana

Aunque ayer no pudo dejar salvada en Cuenca la permanencia en Asobal, el Balonmán Cangas aún depende de sí mismo y O Gatañal tiene que estar a reventar el próximo sábado para mantenerse en la élite.

Tras la reflexión, votar con cabeza y corazón

Ha habido tiempo de sobra para escuchar mensajes de todas las candidaturas y hoy es la cita con las urnas. Elegir papeleta con cabeza y corazón es consejo de algunos teóricos, y la opción de no votar o de hacerlo en blanco también es democrática si ninguna nos convence.