Ponen en valor la antigua rampa de Aldán en O Con que podrán utilizar los alumnos del club de remo

El muelle de Aldán verá recuperada la antigua rampa de la zona de O Con, que estaba inoperativa, y que, tal y como señalan los vecinos, servía, para la descarga de los balandros de harina para una panadería de la zona. En el lugar empezó con un obrador Rogelio Iglesias que crearía un gran imperio en el mundo del pan y la pastelería. Cerca de la rampa, que también daba servicio a los marineros, estaba el obrador.

Se trata de la rampa más antigua del muelle y el inicio de las obras, que lleva a cabo Portos de Galicia, sorprendió a los vecinos. La obra supone la reconstrucción de la rampa, volver a asentarla y hacer los bordillos laterales, rejuntando muros y pavimentando, tal y como señalan desde Portos, que invierte en ella unos 40.000 euros.

Desde la Asociación de vecinos de Espiñeira y San Cibrán, su presidenta, Esperanza Santomé, había reprochado, a principios del año pasado, el mal de las rampas que utilizan los alumnos del club de remo, en una situación incomprensible cuando es la cuna del remo olímpico en España.

Santomé muestra su satisfacción por esta obra de la rampa, en la que habían insistido como asociación y que atribuye también a que se acercan las elecciones, pero a la que da la bienvenida junto a otras que se están realizando como las aceras por parte de la Xunta o el arreglo de lavaderos de Herbello y San Cibrán con cargo al Plan Concellos.

Se lamenta que desde Costas sigan por libre en el caso de la otra rampa que utilizan los remeros y que es de su titularidad. La presidenta de Espìñeira se puso en contacto con Costas en Pontevedra para solicitar el arreglo de la infraestructura, pero la respuesta que llegó desde Madrid es que el mantenimiento no es de ellos y que si está intransitable, lo mejor es quitarla. Esperanza Santomé no entiende esta postura de Costas del Estado. Por otro lado, asegura que también solicitó a Costas, después de confirmar que era suyo, el arreglo de un trozo pequeño de terreno junto a la Casa do Mar, que sirve de aparcamiento y que esté lleno de barro y de cráteres. Pero sigue sin respuesta. Dice ue si Costas no lo mantiene, es mejor que lo ceda.