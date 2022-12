Moaña logra, ‘in extremis’, una empresa para la iluminación navideña y el día 15 será el encendido

Moaña estará iluminada y decorada esta Navidad. El concejal de Cultura, el socialista Carlos Juncal, logró finalmente cerrar un acuerdo con la empresa Iluminaciones Artísticas Salnés y todo estará previsto para el encendido simbólico el jueves 15 de diciembre. A lo largo de los últimos días Juncal contactó con multitud de compañías después de que los servicios técnicos municipales le obligasen, por primera vez, a licitar la iluminación navideña “Por tratarse de un gasto recurrente”, con el contratiempo de que el proceso quedó desierto.

La cantidad de elementos será menor del previsto debido al incremento de costes de materiales y suministros a lo largo de los últimos meses. La empresa con la que se llegó a un acuerdo empezará este miércoles la instalación y el día 15 estarán operativas las luces del centro urbano. En las parroquias se irán encendiendo a medida que se instalen, pero nunca sería más tarde del 20 de diciembre, explica el edil.

El concurso público había quedado desierto y dejó la decoración en el aire

La inversión prevista no variará y el coste de la iluminación navideña de Moaña será de 35.000 euros. Juncal explica que finalmente se instalarán 120 arcos de luces, 41 menos de los previstos. Todas las calles contempladas inicialmente estarán iluminadas y en la céntrica Concepción Arenal habrá 17 arcos, siete más que en años anteriores. Además se instalarán luces decorativas en 77 farolas del centro y las parroquias, 13 menos de las previstas inicialmente. Eso sí, no faltarán las decoraciones de árboles en la Praza do Concello y otros adornos como una aldea de Navidad.

Juncal explica que toda la inversión navideña en Moaña, tanto para la decoración como para las actividades infantiles y familiares, sale de las arcas municipales y, ante el retraso en la licitación que quedó desierta, alega que los técnicos municipales tenían a finales de julio toda la documentación para la apertura del proceso con el suficiente tiempo.

El acto simbólico de encendido será el 15 de diciembre a las 19.00 horas, con actuaciones de los alumnos de la Escola de Música. Un niño y una niña pulsarán el botón tras un sorteo.