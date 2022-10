Gigantes con pies de barro.

El temporal ablanda la tierra por las abundantes lluvias y las rachas de viento hacen el resto. De nada le sirvió en imponente porte a este árbol que lo lucía a orillas del río dos Ladróns, en pleno paseo fluvial de Moaña, que acabó convertido en puente. Y menos mal que no escoró hacia el otro lado, donde a escasos metros aparcan a diario decenas de vehículos.

Doble presidencia en la Hermandad de los Dolores

Tras más de dos décadas al mando, Manolo Gil ha entregado el bastón de Los Dolores a Sheila Lorenzo, que no la presidirá sola, como ella misma reconoció en la asamblea de toma de posesión, el domingo por la noche. Ya lo anunciaba su tripita prominente, y la futura mamá se encargó de adelantar si será niño o niña, e incluso el nombre que llevará. Pero como no he pedido permiso para desvelarlo en público, ahí queda la incógnita, que se resolverá cuando la madre y el padre quieran. Lo que parece claro es que, con ambos progenitores al frente del colectivo, el bebé será el miembro más joven en incorporarse a la lista, que ya suma más de 1.400 asociados.

Una viga de madera en busca de batea

El temporal también dejó a la deriva una viga de batea que arribó a la playa de Areamilla como bañista despistado lejos de la temporada estival. Y, como nadie le echaba mano al asunto, allá se fueron las “chicas y chicos para todo” del Grupo Municipal de Emerxencias-Protección Civil para amarrarla a tierra a la espera de que alguien acudiera a reclamarla. Y el dueño apareció para remolcarla en balandro hasta donde se supone que debería estar.