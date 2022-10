Todas las promotoras de construcción que operan en Cangas son foráneas

El hecho de que sean compradores foráneos copen la futura ofera de vivienda colectiva en los próximos meses de Cangas, con precios desde 185.000 euros para pisos de 2 y 3 habitaciones, puso en evidencia la falta de suelo para construir con licencia directa bloques de edificios. Esta circunstancia encarece la vivienda y la pone a disposición de personas que buscan segunda residencia en una zona de gran potencial turístico como Cangas. Según un muestreo, el poco suelo para la construcción con licencia directa, es decir que no se desarrolle a través de una Unidad de Actuación (UA) se distribuye por el espacio que hay desde la confluencia de la Avenida de Ourense con Concepción Arenal hasta la la rotonda de O Gordo. También existe otra pequeña zona en el Espíritu Santo, desde la confluencia con la avenida de Ourense hasta la la farmacia de este barrio de la parroquia de Coiro. También aparece otra zona entre la rotonda del Galax a y la Unidad de Actuación Número 2, en la avenida Vigo, en la margen derecha, así como el suelo urano que hay en la avenida de Lugo, en el Auditorio, en la avenida de Lugo.

Pero se trata de solares que la mayoría no son atractivos para los promotores. Se tratan de parecelas que tienen casas y que para los profesionales plantean problemas, porque a ellos no les interesa la casa más que para derribar. Después aún quedan muchas UA por desarrollar, pendiente de tiempos mejores a nivel finaciero, como la UA-2, la que se stiúa en el entorno del pabellón de Romarigo, la de Massó, la de la UA-5, en Altamira, donde ahora mismo se sitúa en gran aparcamiento público de Cangas, pero que es propiedad de un fondo de inversiones, y también está la UA que se sitúa en la parte superior de la rúa Atranco o frente al IES de Rodeira, entre otras.

Pero estas Unidades de Actuación son muy complicadas de desarrollar, entre otras cuestiones porque hay que poner a los propietarios de acuerdo y porque hay que adelantar los gastos para la urbanizar. Además, las entidades bancarias, según señala el sector, no están por la labor de prestar dinero.

Otra particularidad es que en Cangas no hay promotores, son tods de afuera. La crisis del 2008 puso fin a las grandes empresas de construcción en Cangas, donde muchas quebraron y fueron embargadas. Las condiciones que ofrecen los bancos no impulsan en Cangas a un sector que aún está temblando por la mencionada crisis y que prefiere no arriesgar y dedicarse a las reformas, sobre todo en el casco viejo, que es donde se está moviendo el mercado ahora mismo, con el fin, en la mayoría de los casos, de destinar las viviendas a pisos turísticos. El precio de la vivienda nueva en Cangas, según profesionales del sector, se sitúa en los 1.900 euros metro cuadrado.

Los profesionales lejos de culpar a la falta de un Plan Xeral de la carestía de la vivienda por faltade suelo, lo relacionan más con la falta de facilidades de los bancos para otorgar créditos para impulsar la construcción. En Cangas, de la promoción se ocupan empresas foráneas porque las que había se disolvieron y no se atrevén a volver al mercado. Fue demasiado grande el revés de 2008 como para volver a intentarlo, a pesar de que hay actualmente mucha demanda de vivienda nueva.