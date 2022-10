Avante! urge una reunión para hablar de la piscina

El portavoz del grupo municipal de Avante!, Tomás Hermelo, considera que la piscina municipal de Cangas no puede estar en las condiciones actuales por más tiempo. Asegura que, de momento, su grupo no fue llamado a esa reunión que el primer teniente de alcalde Mariano Abalo (ACE) anunció que mantendría con toda la oposición para tratar este asunto. No obstante, considera que es el momento de actuar, que se debe recurrir a una modificación de crédito presupuestaria para hacer frente a esta obra de reforma presupuestada en 427.000 euros. Tomás Hermelo afirma que es mejor esta fórmula que la solicitud de un crédito, porque dinero en caja si que hay. Añade que no solo hay que abordar entre todos los grupos la reforma, que se antoja urgente (los abonados se marchas y los que después del verano anunciaron su intención de anotarse huyeron ante la visión esperpéntica de las instalaciones. Sin embargo la empresa cobra lo mismo, tenga más o menos abonados: 25.000 euros), sino también para lo relacionado con el contrato de gestión y también fórmulas para el ahorro energético. Tomás Hermelo asegura que tal y como está ahora mismo el precio del combustible, la piscina de Cangas es un gran agujero económico para las arcas municipales. Por eso considera que la reunión debe convocarse cuanto antes y hablar de todos estos asuntos.