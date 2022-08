Concha Trigo dimite como portavoz de la Plataforma da Sanidade tras el acuerdo de seguir las protestas

Acudió todos los domingos desde el 12 de diciembre a las concentraciones ante la Casa do Mar por la mejora de la sanidad de Moaña, y era junto a la alcaldesa, Leticia Santos, cabeza visible de la movilización en este municipio para reclamar la vuelta de las urgencias, que se cubrieran las plazas vacantes de médicos y se reforzaran las ambulancias. Pero de un día para otro, sin avisar y sin querer dar más explicaciones, Concha Trigo decidió renunciar como portavoz de la Plataforma. Se supo ayer, aunque en la concentración del domingo pasado ella anunció que sería su última intervención, si bien desde la Mesa Local da Sanidade, que preside la alcaldesa, no se le dio publicidad a este hecho. Ayer Santos reconocía que se vio sorprendida.

Fueron los dimes y diretes en Moaña los que ayer confirmaron que Concha Trigo había dimitido y que se iba por desavenencias Ella no lo confirmó hasta bien transcurrida la tarde, a preguntas de este medio, pero sin querer manifestar más que, “efectivamente el domingo dije públicamente que dejaba de ser la portavoz de la Plataforma da Sanidade, que tiene que seguir un camino distinto después de haber conseguido el centro de salud y las soluciones a los problemas que se pedían, y que debe de seguir con gente que tome el relevo y con la independencia de todos los poderes públicos, que es como debe de funcionar”. No entró a valorar si fue por desavenencias. La alcaldesa tampoco. Ayer por la mañana aseguraba que no había recibido ninguna comunicación de la renuncia, ni en el Concello ni en el grupo de WhatsApp de la Mesa, que solo sabía lo que dijo en la concentración, de que sería su última intervención, y no habló más con ella ya que se tuvo que ir a las regatas.

Respecto a posibles desavenencias la alcaldesa asegura que en la última reunión de la Mesa, el jueves de la semana pasada, en la que se acordó seguir con las concentraciones aunque bajando el tono por los compromisos de mejora anunciados por el gerente del área sanitaria de Vigo, Javier Puente, Concha Trigo dio su postura personal. Dijo que no le había dado tiempo a reunir a la Plataforma ya que la Mesa se había convocado de urgencia, pero que hizo consultas por WhatsApp y la mayoría fueron a favor de seguir con las concentraciones. De su postura personal, Leticia Santos asegura que no la va a decir, que tiene que ser la propia Concha Trigo quien lo haga.

En la mesa del martes día 9, a la que acudió Javier Puente, éste anunció que se iba a adaptar la Casa del Mar para recuperar las urgencias sin esperar al nuevo centro de salud, y que se iba a dotar el turno de tarde con un total de 5 médicos. Pese al anuncio y la valoración positiva, la mesa decidió seguir las concentraciones mientras el regreso de las urgencias no se hiciera efectivo, aunque a modo de recordatorio y con un menor tono de crítica.