Patrimonio autoriza el proyecto para el jardín del antiguo cementerio de Bueu, pero sin el hórreo

El Concello de Bueu ya tiene autorización para poder licitar el proyecto para transformar el antiguo cementerio municipal en una zona ajardinada. El proyecto ya tiene el visto bueno de la Diputación de Pontevedra y de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, aunque el gobierno local ha tenido que renunciar a una de las intervenciones que pretendía: reconstruir en la zona el antiguo hórreo que había en el interior de la manzana Massó y que la familia donó en su día a la Iglesia.

Esta renuncia se debe a que este elemento patrimonial no es de titularidad municipal, aunque la Iglesia estaba completamente de acuerdo con la propuesta municipal, y a los posibles inconvenientes que podría poner la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural ya que los terrenos del antiguo cementerio municipal están al lado de la iglesia parroquial. Precisamente la autorización del departamento autonómico estaba pendiente de justificar la procedencia de ese hórreo. “De todos modos esto no significa que más adelante no podamos retomar su colocación”, recalca el alcalde de Bueu, Félix Juncal.

De esta manera la intención municipal es licitar cuanto antes un proyecto que formaba parte del Plan Concellos 2021 con un presupuesto de 135.000 euros. La superficie sobre la que se intervendrá ocupa unos 1.500 metros cuadrados.

La actuación no solo incluirá el ajardinamiento de este espacio y la delimitación de senderos interiores, sino que se pretende resolver el acceso desde la carretera provincial de O Valado. La propuesta técnica incluye la construcción de un nuevo muro en ese frente, superpuesto al actual, y el desnivel se sorteará a través de dos tramos de escaleras. Uno comunicará directamente con los nuevos jardines y el otro con el atrio de la iglesia parroquial.

El antiguo hórreo de los Massó no podrá formar parte, de momento, de este espacio, pero lo que sí se conservará es el panteón que está medio de los terrenos.