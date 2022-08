El Sergas devolverá urgencias a Moaña “tan pronto se den las circunstancias”, pero se reserva la fecha

La última concentración de Moaña por la mejora de la sanidad pública, el domingo pasado, levantó ampollas, tanto en la gerencia del área sanitaria de Vigo, que dirige Javier Puente, como en el seno del PP moañés, por el hecho de que se aludiera, por parte de la alcaldesa y de la portavoz de la Plataforma da Sanidade, a que las mejoras que pudiera anunciar hoy el gerente, en la reunión de la Mesa Local da Sanidade, serán gracias a la movilización vecinal. La Mesa Local cumplió 35 domingos consecutivos de concentraciones ante la Casa do Mar, desde el 12 de diciembre, para pedir la vuelta de las urgencias, que se cubran las plazas vacantes del personal médico y reforzar el servicio del 061 de ambulancias con un vehículo más para O Morrazo .

En la concentración Leticia Santos y Concha Trigo anunciaron que el gerente del área de Vigo, Javier Puente, había pedido estar en la Mesa Local da Sanidade, junto a la responsable de Atención Primaria, algo que causó mucho malestar al portavoz del PP, Vicente Verdeal, que dice que se tergiversa la información a los vecinos. Aclara que fue él quien pidió la reunión de la Mesa Local da Sanidade y gestionó la presencia del gerente para que informara de los avances. Verdeal asegura que at ravés del grupo de WhatsApp de la Mesa Local preguntó si había convocatoria y la alcaldesa le contestó que no, entonces él pidió convocarla para hoy martes para que pudiera estar Javier Puente, y recibió una lluvia de críticas por el hecho de que desde el Concello estaban esperando por la respuesta del gerente a esa reunión y en lugar de hacerlo de forma institucional se lo comunicara al edil del PP.

Verdeal muestra su malestar por que en la última concentración, a la que él no pudo acudir, se “vendiera” que las mejoras que hoy anuncie el gerente sean por la presión vecinal. Respecto a esas posibles mejoras, Puente trasladó al edil que se está trabajando para que Moaña recupere las urgencias, que desde la pandemia están deslocalizadas en Cangas en donde se atienden con tres equipos, de los cuales dos son de Cangas y uno de Moaña, que será el que vuelva a la Casa do Mar; y en cubrir la plaza vacante de médico. En la concentración y ante los vecinos, Leticia Santos y Concha Trigo dijeron que esperaban que el gerente se desplazara a Moaña para anunciar que las urgencias volvían y poner fecha para cubrir las plazas vacantes de médico.

Verdeal habló ayer con el gerente, pero no le trasladó fechas, solo que las urgencias volverán a Moaña de inmediato, “tan pronto se den las circunstancias” , en alusión a la situación de los contagios de COVID, que ayer eran de 44 en O Morrazo, con menos de 10 en Moaña, 21 en Cangas (1 menos) y 14 en Bueu (4 más que el día anterior). El motivo para trasladar las urgencias a Cangas fue la pandemia y la falta de espacio en la Casa do Mar para garantizar el doble circuito frente a los contagios.

La alcaldesa y ante el malestar suscitado por la concentración, aclara que desde la Mesa Local llevan desde mayo esperando por una reunión con el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, dice que antes de irse de vacaciones, a mediados de julio, habló con el gerente quien le dijo que él podía acudir a la Mesa porque la reunión con el conselleiro iba a tardar, por lo que quedaron en que llamaría para decir una fecha, incluso Leticia Santos le facilitó el teléfono de la teniente de alcalde, Marta Freire, por si ella estaba de vacaciones. Añade que no llamó y se encontraron en que la fecha se la había comunicado a través del concejal del PP, Vicente Verdeal, que pidió la reunión de la mesa Local da Sanidade para que pudiera estar el gerente, algo que no compartieron porque fue hacer un uso partidista de este asunto. La alcaldesa no cree lógico que el gerente le contestara a Verdeal. Pero asegura que habló con Javier Puente “y hablamos bien, explicó que había sido un malentendido”. Santos le comunicó que, por supuesto ella no le prohibía hablar con Verdeal, pero que las confirmaciones de reuniones deberían de ser institucionales.

Mientras tanto, siguen dándose los pasos burocráticos para la construcción del nuevo centro de salud en la parcela de Sisalde. Ayer se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) la aprobación inicial en el pleno municipal de la cesión de la parcela de Sisalde por parte del Concello al Sergas,. El expediente permanece a exposición pública para legaciones durante veinte días hábiles.