Moaña renuncia al servicio de vigilancia en la playa de A Xunqueira ante la falta de socorristas

El Concello de Moaña ha tenido que renunciar definitivamente a que la céntrica playa de A Xunqueira cuente este verano con servicio de socorristas, debido a la falta de personal en las listas de contratación y a que se marcharon a otras localidades los dos profesionales que debían vigilar este arenal y que habían superado el proceso selectivo de finales de junio. A lo largo del mes de agosto y las primeras semanas de septiembre, en Moaña habrá solo socorristas en la playa de O Con, la que debe contar con este servicio de forma obligatoria por tener la distinción bandera azul. De todas formas, los dos patrones contratados también permitirán atender urgencias en otras playas llegando con la lancha de emergencias en el caso de que fuese necesario.

El concejal de Medio Ambiente, Odilo Barreiro, explica que la falta de socorristas sin puesto impide organizar un nuevo proceso de selección, que en todo caso ya tendría que celebrarse en pleno mes de agosto. El Concello analizó la posibilidad de contratar a auxiliares, que no cuentan con el título de técnico de socorrismo, pero entiende que esa opción no arreglaría el problema, pues los auxiliares deben estar acompañados, por ley, de un socorrista debidamente titulado.

Las pruebas se celebraron a finales de junio y entonces se presentaron 10 candidatos a socorrista en Moaña y otros cuatro a las dos plazas de patrones. El Concello contaba con personal suficiente para la vigilancia tanto de O Con como de A Xunqueira, pero pocos días después los contratados para esta segunda playa se inclinaron por ofertas de otros concellos. La falta de personal de vigilancia de playas y la obligatoriedad de prestar este servicio en aquellas zonas de baño con la distinción de bandera azul hace que cada año sea más frecuente la competencia entre las administraciones locales por los socorristas titulados.

El PP, en la oposición de la corporación moañesa, en uno de los primeros fines de semana de agosto, había levantado la voz de alarma al constatar que A Xunqueira estaba sin vigilancia pese a encontrarse abarrotada de gente.

Una de las soluciones a este problema que se repite en todo el litoral gallego la puede tener precisamente Moaña, pues el Concello logró, a través del Patronato Beiramar, la homologación de la Consellería de Emprego e Igualdade para la formación de socorristas de forma gratuita, evitando así el alto coste del curso que deben afrontar los candidatos y convirtiéndose en la tercera entidad de la provincia que imparte este título. Estos costes formativos para apenas tres meses al año de trabajo es lo que evita que más jóvenes aspiren a trabajar vigilando las playas.

En la provincia, en estos momentos, la titulación la imparte la Academia Galega de Seguridade de A Estrada y la Cruz Roja, pero los alumnos deben abonar 1.200 euros

El Patronato espera, desde que logró la homologación en la primavera de 2021, a que la Xunta le conceda el curso con el objetivo de incrementar el número de socorristas para el próximo año. Eso sí, los que se formen en Moaña podrán trabajar en cualquier playa de Galicia.

El gobierno bipartito, desde que recuperó la bandera azul para O Con, declinó siempre intentar un segundo galardón para A Xunqueira consciente, precisamente, del grave problema para encontrar personal que se encargue de la vigilancia.

Cangas suma dos candidatos a cubrir cuatro vacantes y el plazo remata mañana

Cangas también tiene problemas de personal para cubrir el servicio de socorrismo y salvamento en playas, y tiene abierta otra convocatoria para ocupar cuatro vacantes. Hasta ultima hora de ayer se habían presentado dos solicitudes, la mitad de las necesarias, aunque el plazo no se cierra hasta mañana. El concejal Mariano Abalo confía en que más personas respondan a la oferta del Concello para cubrir las necesidades y proceder, entre otras mejoras, a dotar del servicio a la playa de Areamilla, donde aún no se ha izado la bandera azul porque el personal se destina a cubrir turnos y descansos en otros arenales. El Concello de Cangas sí está atendiendo con socorristas las demás playas galardonadas (Areabrava, Liméns, Menduíña y Nerga), así como Rodeira –que perdió la bandera, pero no la consideración de “prioritaria”– con personal de una lista de contrataciones elaborada hace un mes, aunque con plantel insuficiente, de ahí que el gobierno local haya decidido abrir una nueva convocatoria con las mismas bases que rigieron en el anterior proceso selectivo. A pesar de la urgencia en la tramitación, el nuevo personal no estaría activo, como mínimo, hasta la próxima semana, ya en pleno ecuador del verano. Abalo reconoce carencias, pero abunda en que el servicio está funcionando mejor esta temporada, con gestión pública, que en 2021, cuando era privada.