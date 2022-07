Moaña se queda sin socorristas en A Xunqueira y Cangas precisa cuatro más para cubrir el servicio

Las dificultades de los concellos de la comarca para cubrir las plazas de salvamento y socorrismo en sus arenales es un clásico de todos los veranos y el de 2022 no está siendo una excepción. Con la temporada estival ya comenzada Moaña ha tenido que dejar sin servicio a la playa de A Xunqueira por la marcha de los dos socorristas que debían vigilar el céntrico arenal, una situación que obligará a los rectores moañeses a realizar un nuevo proceso selectivo esta misma semana. Cangas, por su parte, también pretende acelerar la búsqueda de otras cuatro personas para poder establecer los turnos de trabajo en la playa de Rodeira y en las cinco con bandera azul: Areabrava, Areamilla, Liméns, Nerga y Menduíña.

El puesto de socorrismo en A Xunqueira apenas ha durado cinco días abierto. El día 1 comenzaron su trabajo las seis personas contratadas por el Concello de Moaña, pero el pasado miércoles, día 6, ya hubo que cerrar la atención en la playa urbana moañesa. El motivo no es otro que la marcha de dos de los socorristas, que han decidido ejercer en el vecino concello de Cangas. Esto supone que Moaña tratará de ultimar esta misma semana un proceso selectivo para cubrir las dos vacantes, aún a sabiendas de lo complicado de la misión.

Los cálculos del gobierno local son simples. Si se consiguen las dos personas necesarias se abriría nuevamente el servicio en las mismas condiciones en las que se estaba ofreciendo. Si solamente es una, A Xunqueira tendría socorrista únicamente de miércoles a domingo, y tanto lunes como martes no se cubrirían. Y si no se contrata a ningún candidato, A Xunqueira quedaría sin servicio de salvamento, toda vez que las otras cuatro personas están destinadas a la vigilancia del arenal de O Con, único del municipio con el distintivo de bandera azul.

Moaña acusa directamente a la Xunta de Galicia de ser responsable en buena parte del problema de la falta de socorristas. El concejal de Urbanismo e Medio Ambiente, Odilo Barreiro, critica que “se ponga como requisito la obtención del curso que ellos organizan y que tiene un coste de 1.600 euros, una cantidad que muchos jóvenes no se pueden permitir o no quieren arriesgar para un trabajo de solo tres meses”. Recuerda asimismo que Moaña solicitó hace un año poder impartir un curso homologado de socorrismo a través del Patronato Beiramar, con carácter gratuito, pero sigue sin tener respuesta positiva para poder ponerlo en marcha. “Esto significa que la Xunta solo quiere el beneficio de las empresas privadas”, sentencia el edil.

Refuerzos en Cangas

El problema es similar en Cangas, que cuenta con una veintena de personas para atender el servicio de socorrismo y salvamento (14 socorristas, cuatro auxiliares de información y primeros auxilios y dos patrones de embarcación), pero también seis arenales que atender, el triple que sus vecinos moañeses. Hasta ahora se han cubierto las necesidades, aunque el inicio de los turnos de descanso complica la situación y el Concello se ha visto obligado a convocar un nuevo proceso selectivo para contratar a cuatro socorristas más. El edil Mariano Abalo cree que serán suficientes, aunque no se descarta ampliar también el cupo de auxiliares y de patrones, si llega a habilitarse una segunda embarcación, adicional a la que ya opera desde Rodeira y atendería la ría de Aldán-O Hío.

Las condiciones de contratación serán las mismas que en el procedimiento anterior, que se cerró con relativo éxito porque la práctica totalidad de los candidatos superaron el proceso y firmaron contrato con el Concello de Cangas. Las personas interesadas deberán tener la titulación requerida y actualizada –requisito que exige la Xunta y que genera polémica tras dos años de moratoria por el COVID– y pasar las pruebas prácticas de carrera sobre la arena y pericia en el rescate en el mar, así como las pruebas teóricas sobre conocimiento del oficio y de la lengua gallega. El salario mensual ronda los 1.500 euros netos, una cifra que supera al de otros municipios vecinos y que ha derivado en trasiego de profesionales hacia Cangas, al contrario que en otros veranos.

Quejas por carencias de material en las playas canguesas que el Concello se compromete a resolver ya

Maletines de oxígeno y botiquines con material caducado, camillas deterioradas en los puestos de Areabrava y Menduíña, sillas anfibias en mal estado, algunas neveras y microondas que no funcionan, carencia de prismáticos y equipos de transmisión, desfibriladores que no han pasado las revisiones pertinentes, algunos socorristas sin aletas y gafas o falta de megafonía en los puestos de vigilancia. Es el listado de carencias en los arenales de Cangas que han referido, supuestamente, algunos trabajadores y de los que se han hecho eco desde la oposición municipal. El gobierno cangués no niega carencias, que atribuyen a la urgencia en poner en marcha el servicio, pero asegura que los medios “esenciales” de prevención están cubiertos y los menos urgentes se están revisando y poniendo al día por personal del Concello. El concejal Mariano Abalo argumenta que solo ha transcurrido poco más de una semana desde que se contrató al personal de salvamento y socorrismo, que la empresa que realizaba el servicio renunció en vísperas de la temporada estival y atribuye el ruido a intentos externos de desestabilizar.