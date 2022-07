Todas las texturas de la música

La noche del sábado estuvo marcada en O Morrazo por la música de los estilos más variados. Desde las guitarras contundentes de la segunda jornada del Kanekas Metal Fest hasta las dulces melodías de los integrantes de todas las bandas de la comarca que se unieron para el XX Festival de Bandas do Morrazo, a lo que hay que añadir los ritmos y danzas tradicionales en O Hío a cargo de la AC Lembranzas da Ría y del grupo Ximalveira.

En cuanto al Kanekas, el evento arrancó ayer con la actuación de los vigueses Cochambre, seguidos por los vascos Ikarass con sus voces que parecen surgidas del fondo del infierno y un estilo denominado post metal. Mano de Piedra y Aphonnic, también de Vigo, fueron los encargados de acercar el festival a la madrugada. Entonces se subió al escenario Incantation, una histórica banda estadounidense de death metal que ofreció en Cangas uno de sus únicos cinco conciertos programados para España.

Balmog, de Soutomaior, fue la banda que prolongó la velada mientras que los portugueses Serrabulho fueron los encargados de cerrar el festival en su edición más ambiciosa con una mezcla de guitarras contundentes e instrumentos tradicionales en algunas canciones.

Con una temática totalmente diferente pero también el mar de fondo actuaron, en un concierto conjunto, todos los integrantes de la Banda de Música Airiños do Morrazo de Moaña, la Banda Belas Artes de Cangas, la Banda de Música Artística de Bueu y la Banda de Música de Marín. Sobre el palco de la Alameda moañesa hicieron las delicias de los amantes de la música.

Interpretaron obras como “Música mestres”, de Juan Lois Diéguez; “Suite galaica”, de Antón Alcalde. “Pilatus”, de Steven Reineke; o “Lord of the dance”, de Frank Bernaerts. El concierto concluyó con “Mozos do Penedo”, de Higinio Cambeses Carrera.