Los taxistas de Bueu recogerán firmas para pedir que se abra Montero Ríos los días de mercadillo

Los taxistas de Bueu continúan en pie de guerra. El sector ha reclamado al Concello la apertura al tráfico de la calle Montero Ríos en los días de mercadillo y anuncia su intención de recoger firmas para respaldar su postura. Y ante la oferta de diálogo puesta encima de la mesa por el alcalde buenense, Félix Juncal, su respuesta es mantener la convocatoria de protesta para el próximo jueves, con un bloqueo del mercadillo con sus vehículos.

El colectivo defiende que tras la finalización del confinamiento lo lógico es que “cada uno vuelva a su sitio”, lo que en la práctica supone recuperar la circulación en la calle Montero Ríos, ocupada ahora por el mercadillo. Defienden que la medida no solo está respaldada por el sector, sino por la mayoría de la población buenense. “Nosotros somos la voz cantante, pero queremos que la calle abra al tráfico para todo el mundo, no solo para los taxistas”, señalan algunos de los afectados.

Los taxistas se quejan de que la apertura de este vial ya le fue solicitada en su momento al gobierno municipal pero que se hizo caso omiso a ello. Y apuntan que hay otras alternativas para situar el mercadillo, como el que ocupaba antes del estallido de la pandemia del Covid o incluso As Lagoas. Argumentan asimismo que no existiría una pérdida de clientela por mover de nuevo los puestos de los ambulantes.

Las quejas del sector se enfocan también en que el vial de salida habilitado para el sector –en la parte trasera del Centro Social do Mar– no es operativo, ya que el pasado jueves “estaba bloqueado por los del mercadillo” y que tampoco había señalización en el mismo. Lamentan, además, que el traslado de la parada no les fue comunicado y que cuando se movieron esta nueva ubicación –junto a la panadería Amador– también había instalados puestos.

La solución para los taxistas pasa porque Montero Ríos recupere el sentido único en los días de mercadillo, ya que consideran que así la calle puede contribuir a descongestionar algo más el tráfico en el centro del municipio, con salidas por Johán Carballeira, Rosalía de Castro, Francisco Escáneo y Can do Penedo.

Por ello, anuncian que por el momento mantendrán la convocatoria de movilizaciones y apostarán por iniciar una campaña de recogida de firmas por la apertura del vial los días de mercadillo, para, una vez finalizada, presentarla por Registro para hacer fuerza ante las autoridades locales.