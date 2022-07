El Concello de Bueu tiende la mano a los taxistas y ofrece diálogo “sin líneas rojas”

Diálogo abierto y ausencia de líneas rojas. Eso es lo que ha ofrecido el Concello de Bueu a los taxistas ante su amenaza de convocar una huelga y bloquear la celebración del mercadillo debido a lo que han calificado como “caos de tráfico” en los días en los que este se celebra. El regidor buenense, Félix Juncal, ha mostrado su receptividad a revisar la situación “tal y como ya le trasladamos al sector hace semanas”.

En esa oferta de diálogo Juncal no pone límites, ni tan siquiera el de mover el mercadillo desde la ubicación actual en Montero Ríos a otro espacio. “Es una posibilidad. No queremos imponer ninguna decisión, sino que queremos que se coloquen todas las opiniones encima de la mesa. Luego, evidentemente, habrá que sopesar los pros y los contras con todos los colectivos que se puedan ver afectados”, manifiesta. Desde el Concello se estima que la celebración del mercadillo en el frente marítimo, convirtiendo esa zona en un centro comercial abierto y peatonal los lunes y jueves, redunda en una imagen positiva, pero también se aclara que “queremos ayudar al colectivo para que no se sienta perjudicado. Estamos abiertos a hablar de todo, como se dijo en anteriores reuniones con los taxistas”.

El regidor buenense segura que el aumento del tráfico es habitual en estas fechas

Para el gobierno local buenense, las quejas de parte de los taxistas de la villa se refieren a una situación “que no es novedosa, sino que vivimos todos los veranos”. Juncal se refiere al incremento del tráfico rodado en Pazos Fontenla, que achaca no únicamente al aumento de la población residente en la época estival (entre vecinos y visitantes) sino a que el vial se utiliza ampliamente como lugar de paso hacia las playas de Beluso y Aldán. “Es el principal camino para ir a los arenales, o al menos el que está más interiorizado, en una arteria que es una vía urbana pero que casi también una circunvalación”, señala el alcalde, antes de añadir que “durante unas semanas se generan mayores dificultades, pero no es nada diferente a lo vivido en otros años”.

Sí es cierto que la diferencia con veranos anteriores ha sido la puesta en marcha de la red semafórica en la intersección entre Pazos Fontenla y Johán Carballeira, algo que para el alcalde de Bueu está fuera de cualquier discusión. “Con esta medida se ha dado mayor seguridad a un cruce peligroso, atendiendo las peticiones que en estos años nos trasladaron muchos vecinos. Hemos resuelto esta situación”.

Desde el Concello no se descarta incluso mover el mercadillo, "sopesando los pros y los contras"

Eso sí, el gobierno local dice entender al sector. “Somos conscientes de que para los taxistas esto puede suponer una dificultad añadida, y por ello no tenemos mayores problemas en volver a sentarnos y en modificar algunas de las decisiones tomadas anteriormente”, afirma. Es más, apunta que en esas reuniones previas se expusieron escenarios alternativos que ahora podrían retomarse como solución a las demandas de la parte de los taxistas disconformes con la situación actual. Eso sí, insiste Juncal en que todo debe pasar por el diálogo y por sentarse en busca de soluciones, “algo a lo que siempre hemos estado abiertos”.

Los lamentos del sector del taxi en Bueu tienen como germen la reubicación del mercadillo en Montero Ríos a raíz de la pandemia, peatonalizando en la práctica toda la zona. La parada se desplaza en esos días y la salida de los vehículos de servicio público puede hacerse por Matilde Bares o por Banda do Río accediendo por el vial de detrás de la plaza. Algunos de los taxistas aseguran que estas medidas no están funcionando y reclaman soluciones.