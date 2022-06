Alberte Bello: “ El teatro LGTBIQ+ existe porque es necesario exponer nuestra situación”

En el Día del Orgullo Gay, la Mostra de Teatro acogía en uno de sus espectáculos que se celebran fuera del Auditorio Municipal “Xosé Manuel Pazos Varela” la obra “Menú do día” del grupo Chamizobellovilla” Galiza. En el marco de A Capela do Hospital se ponía en marcha una obra con inequívocos tintes de LGTBIQ+, que no se oculta en el cartel. Uno de los directores de este obra que se desarrolla en fases a medida que se pone en escena, es Alberte Bello. Además de por su labor teatral, Alberte Bello es conocido por haber sido víctima de una agresión homófoba en el Berbés el 21 de octubre pasado cuando regresaba a su domicilio después de ensayar. A este director no le importa hablar de una teatro LGTBIQ+. Asegura que debe existir este género y que para nada supone una discriminación más, dada la necesidad de poner el foco en lo que está sucediendo a personas de este colectivo, a las que se les hace de menos, se les insulta y se les agrede físicamente. “Estamos relegados en una sociedad en la que van en aumento estos problemas. Una situación que se promueve por parte de alguien. Por eso es necesario reivindicar el movimiento LGTBIQ+ desde el escenario, poner el foco en este movimiento. Nosotros creamos desde nuestro imaginario. Nuestra mejor arma contra la agresión es la cultura. La Mostra de Teatro de Cangas es una Mostra de Teatro Cómico, sin embargo nuestra obra no lo es en absoluto. Es descarnada, dura. No tiene filtros. Y yo considero que debemos mostra esto”.

Alberte Bello no quiere hablar de partidos políticos, pero considera que hay una representación de nuestra sociedad que promueve el discurso del odio, muy machista y que está calando. Bajo este aspecto tenemos que escoger y yo escojo la disidencia ante la cuota y la cancha que se le está dando a esos movimiento xenófobos”. Alberte Bello habla con pasión de su causa, a la que no duda en poner al servicio del teatro. Cuando se le pregunta si cree que hay mucha gente joven que está muy sensibilizada con su movimiento, el director teatral comenta que son años de lucha para llegar a donde ahora se está. “Es verdad que avanzamos. De hecho, España fue uno de los primeros paises donde se aprobó el matrimonio gay. La gente joven tiene menos tabús, es más consciente de lo que sucede”, afirma. “Ponemos al público ante una situación violenta” La obra representada ayer “Menú do día” es una pieza en la que los autores hablan sin tapujos de la violencia que se ejerce sobre el colectivo LGTBIQ+. Ponemos al público en una situación violenta para que vea lo que nos está sucediendo día a día”. Belloasegura que los casos de los que no se habla no se ven. “La obra es una alusión a todos esos escándalos, es algo que tenemos que comer como si fuera el menú del día, de ahí el título de la misma”.