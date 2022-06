“O premio da Mostra é como unha especie de reválida”

“Estar incluidos na listaxe de premiados da Mostra supón un orgullo e unha responsabilidade porque o Certame Manuel María de Proxectos Teatrais está vivo e, por tanto, cada convocatoria será como unha especie de reválida de si fomos merecedores deste premio”. Son las palabras del secretario de la Fundación y de la Casa-Museo Manuel María, Alberte Ansede, que ayer se desplazó desde Outeiro de Rei, en Lugo, en donde se ubica esta casa que cobija el legado del poeta y autor tetaral, para recoger el Premio Xiria ao Labor Teatral, en la tercera jornada de la 39 edición de la Mostra de Teatro de Cangas.

Ansede mostró su satisfacción por el premio, sobre todo por venir de un “referente absoluto no ámbito do teatro, unha Mostra con 39 anos de historia nun país do que se di que o teatro está en permanente crise”. Al equipo “sólido” de la Mostra dedicó el premio, representado en una figura de Manuel Lareo, de la que dijo que cada átomo representa el esfuerzo de las personas que año tras años organizan la Mostra de Cangas, en lo que calificó de milagro colectivo.

No escondió que la Casa-Museo Manuel María cumple con la finalidad del premio como entidad promotora de una iniciativa con arraigo y destinada a dejar huella en el teatro gallego. Recordó que fue “cociñada a lume lento como se cociña a comida saborosa” y que es sabido que Manuel María es conocido principalmente como poeta, pero dejó 35 obras de teatro, un género muy estimado por él. Esos textos estaban dispersos, inéditos o de difícil localización por lo que la Casa-Museo tenía la obligación de editarlos. De ahí surgió ese Certame Manuel María de Proxectos Teatrais, a través del cual se premia la representación de la obra ganadora y se ayuda a paliar esa situación frustrante para las compañías por la escasez de representaciones. La Casa-Museo aporta una cantidad modesta de 4.000 euros, pero garantiza al proyecto ganador un número de representaciones importantes a través de la colaboración de diferentes concellos. En la primera edición fueron 26, en la segunda 30 y en la tercera, que está en proceso, se va a superar la cifra, dijo Alberte Ansede, que destacó que este año se cuenta con el compromiso del Centro Dramático Galego, para coproducir la obra premiada y de la Mostra de Ribadavia. Reconoció las dificultades de gestión porque son muchas voluntades a sumar, pero que vale la pena el esfuerzo y toman el Premio Xiria como un acicate más. Compartió el premio con los concellos que apoyan la convocatoria del certamen.

Tras la entrega del premio y después de una jornada de teatro de rúa con la representación de “Solo Eva” en O Hío y de “Oh Pera” en la Praza do Sinal, el Auditorio Xosé Manuel Pazos varela acogió la representación de “Amantis”, con el joven actor revelación gallego Roque Ruiz.

La Mostra dedica la jornada de hoy al teatro amador del que se tratará en una mesa redonda, a las 18:00 horas, en el salón de plenos. A las 19:00 empieza el Revoltallo por las plazas con los colectivos culturales de Cangas y a las 20:00 habrá piezas de microteatro en A Capela y Xardíns do Señal . El Auditorio acoge (22:30 horas) “Vidas entre Lusco e Fiusco” de la Escola de Teatro de Cangas.