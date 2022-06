La lluvia enfría el precio de las sardinas para San Xoán

Mañana se celebra la popular noche de San Xoán. Una noche mágica en la que no faltan las hogueras ni las sardinas asadas. Aún falta saber cómo se comportará la meteorología, pero de momento la lluvia está ayudando a contener el precio de la sardina, que no supera los 8 euros el kilo en función de la plaza de abastos y del puesto. Las pescantinas auguran que si las capturas se mantienen como estos últimos días no debería haber problemas de oferta y por lo tanto los precios se podrían considerar como normales. La clave estará entre hoy y mañana.

El verano comenzó ayer a las 11.44 horas. Eso oficialmente, porque en lo que respecta a lo meteorológico parece que se hará de rogar. Con la apertura de la estación llega también una de las celebraciones más esperadas: la noche de San Xoán, con las hogueras y las imprescindibles sardinas asadas, cuyo tirón empieza a notarse en los mercados. En la plaza de abastos de Cangas, en algunos puestos se pedían hasta siete euros por el kilo de sardinas del “xeito” a primeras horas de la mañana, mientras que la de “ardora” rondaba los cuatro euros y bajó a tres a última hora para intentar evitar guardarlas en las cámaras de refrigeración para otro día. “Prácticamente no hay diferencia en los precios con respecto a los últimos días”, señalaba una de las pescaderas más veteranas del mercado, y una compañera aclaraba que “aún faltan dos días para San Xoán” y la demanda debería aumentar hoy y empujar los precios hacia arriba, aunque las previsiones meteorológicas, que apuntan a la probabilidad de lluvia, desaniman a celebrar la fiesta en torno a las hogueras, “y pocos estamos dispuestos a asarlas dentro de casa”, apuntó una clienta. Desde Bueu aseguran que de momento los precios de la sardina están contenidos, a una media de 6 euros el kilo. “La del motor está entre los 5 y los 6 euros, mientras que la del xeito puede andar sobre los 8 euros”, contaba desde su puesto Miguel A. Martínez. Son precios que se pueden considerar dentro de lo “normal”, aunque es imposible saber si se mantendrán hoy y mañana. “Eso va a depender de si hay o no sardina. Si falta producto es posible que se llegue a los 10 euros el kilo”, afirma. Una apreciación con la que coinciden desde el puesto de Chapi, que recuerdan que a veces se dan algunas paradojas curiosas. “Ya pasó alguna vez que la sardina estuvo más cara en la jornada previa a San Xoán que en el propio día”, afirman. A pesar de las restricciones, en Cangas ya se habían comunicado ayer en torno a 70 hogueras de San Xoán, la gran mayoría en fincas privadas por quema de rastrojos, pero también media docena en espacios públicos y promovidas por colectivos sociales, como las asociaciones de vecinos de Nerga, Gandón o Vilanova, así como en San Pedro, Coiro o Herbello. El Concello de Cangas emitió ayer un bando de la alcaldesa con una serie de normas para garantizar y proteger la seguridad de las personas y los bienes, “haciendo compatible la diversión con la seguridad de toda la ciudadanía”. Así, solo se podrán encender hogueras en el arenal de Rodeira, en el espacio acotado y señalizado para tal fin, quedando el resto de la playa para el disfrute de las personas que no lo deseen. Con respecto a las hogueras en espacios privados, hasta ayer se había comunicado al Concello una 70, aunque el plazo para hacerlo finaliza hoy, sea en el registro municipal o a través de la página web. En la instancia deberán constar el lugar del fuego y los datos personales de los responsables, como dirección y teléfono de contacto. Como norma general, está prohibido encender hogueras sobre vías públicas pavimentadas, jardines o zonas verdes, bajo tendidos eléctricos o telefónicos, y deberán guardar una separación mínima de 12 metros con edificaciones o jardines. La hoguera central de Rodeira no podrá exceder los diez metros de altura y un diámetro de seis metros en la zona de combustión. No se pueden emplear materiales inflamables o aerosoles, y en caso necesario deberán comunicarse las incidencias o accidentes al teléfono de emergencias 112 o al servicio municipal de Protección Civil (986305530). En Domaio La Asociación de veciños “O Monte Faro” de Domaio, en Moaña, cumple con la tradición de celebrar la noche de San Xoán, aunque este año será sin hoguera debido a la falta de espacio tras la reordenación del paseo. La fiesta comienza a las 23:00 horas, en el aparcamiento al lado del multiusos. Actúa el Grupo Bahía con José Costas y habrá roscón y queimada.